VIDEO| Scene de GROAZĂ la New York. Mai multe persoane au fost împușcate la metroul din Brooklyn. Au fost găsite mai multe dispozitive explozive

Mai multe persoane au fost împușcate pe peronul unei stații de metrou din Brooklyn, New York, în timpul orei de vârf de marți dimineața, au spus oficialii americani, potrivit The New York Times.

Departamentul de Pompieri a spus că 13 persoane au fost transportate la spitalele din zonă.

Pompierii au fost chemați la stația de metrou 36th Street din cartierul Sunset Park din Brooklyn pentru o degajare de fum, în jurul orei locale 8:30. Acolo, mai multe persoane au fost găsite împușcate și mai multe dispozitive explozive au fost descoperite.

Breaking News Brooklyn,New York

Subway Moments ago…Chaos ensues as an Active Shooter on Subway reportedly fired upon people…Suspect is at Large Currently…pic.twitter.com/HYNgkv7Uyt — 🔴⚪️💙 DEAN 🔴⚪️💙 (@777DEAN777) April 12, 2022

Potrivit unui înalt oficial al poliției, o investigație preliminară arată că cinci persoane au fost împușcate și un dispozitiv, posibil grenadă de fum, a fost detonat în stație. O a doua sursă a mai spus că o persoană este în stare critică.

Potrivit unui raport preliminar, un bărbat care purta o mască de gaz și o vestă portocalie a fugit de la fața locului.

NYPD a postat pe Twitter un anunț prin care le recomandă oamenilor să evite zona.

Sursa: digi24.ro

