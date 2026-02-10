Curier Județean

VIDEO | Șapte mandate de percheziție domiciliară în Alba Iulia și Galda de Jos: acțiune cu efective mărite pentru menținerea ordinii și siguranței publice organizată de polițiștii din Alba

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Polițiștii din Alba desfășoară, luni, 10 februarie 2026, o amplă acțiune cu efective mărite pentru menținerea ordinii și siguranței publice, în cadrul căreia sunt puse în aplicare șapte mandate de percheziție domiciliară în municipiul Alba Iulia și în localitatea Galda de Jos, informează IPJ Alba.  

Potrivit IPJ Alba, în cursul zilei de azi, 10 februarie 2026, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos desfășoară o acțiune cu efective mărite pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. 

În cadrul acțiunii sunt puse în executare 7 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Alba Iulia și în localitatea Galda de Jos, fiind angrenate structurile de ordine publică, rutieră, investigarea criminalității economice, arme, explozivi și substanțe periculoase și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale. 

Obiectivul acțiunii îl constituie descurajarea oricărei activități infracționale și menținerea climatului de ordine și siguranță publică.

