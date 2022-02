VIDEO| Rușii cuceresc orașul Melitopol: Trupe și blindate invadatoare, pe străzile din centrul său

Orașul Melitopol, unul dintre orașele mari ale Ucrainei, a fost cucerit de ruși. După o noapte de bombardamente, în această dimineață tancurile rusești defilau prin centrul orașului.

Este o nouă lovitură grea pentru Ucraina, orașul Melitopol având unul dintre cele mai mari aeroporturi din țară și reprezenta un punct strategic.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ieșit cu un mesaj adresat direct cetățenilor ruși în care le-a cerut acestora să îl oprească pe Vladimir Putin.

