VIDEO| Profesorii Onac continuă să dezvolte un „Altfel de Spital în Alba”, Centrul Pediatric Național Maria Beatrice: La ce dimensiuni a ajuns proiectul dedicat copiilor din România

Maria Beatrice, în primii 2 ani de viață, a fost internată de 14 ori în România, Ucraina și Germania, unde a efectuat și un implant de celule stem. Nu am reușit, Maria Beatrice are 14 ani, nu merge și nu vorbește dar cu toată dragostea, experiența și credința noastră construim un sistem medical uman și profesionalizat ca o alternativă la ceea ce am trăit noi și trăiesc mii de familii asemenea nouă, în România.

Sunt copii accidentați la locul de joacă, în curtea școlii sau în parc, sunt accidente casnice, accidente de mașină, sunt erori umane, sunt tot mai mulți copii născuți prematur, sunt mii de copii nevinovați, fiecare cu povestea lui.

Am strâns o comunitate de părinți, medici și terapeuți, constructori și companii partenere, care împreună construim Centrul Pediatric Național Maria Beatrice pentru terapia prematurului, afecțiuni post-traumatice, post-operatorii și paralizie cerebrală copii.

Filmul prezintă nivelul Parter al Corpului de Terapie: Cabinete medicale și săli de tratamente pentru neurologie pediatrică, recuperare medicină fizică și balneologie, ortopedie și traumatologie copii, recuperare pre și post-operatorie copii, săli de kinetoterapie și fizioterapie, masaj si tratamente calde, hidro-kinetoterapia: 3 bazine la interior (34 Grade C), unul cu apă dulce, unul cu apă sărată și un canal cu lungimea de 12 m pentru educarea/reeducarea mersului, cu nivel al apei variabil în funcție de înălțimea pacientului (prin dislocare de apă cu bazin de compensare), două module cu dușuri și vestiare.

Proiectul Centrului Pediatric Național Maria Beatrice este realizat exclusiv din fonduri obține din donații, contribuții și sponsorizări, unde și tu poți să îți aduci contribuția!

