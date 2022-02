VIDEO| Prețul la curent și gaze: NOI MĂSURI de plafonare aplicate timp de un an. Ce tarife vor plăti consumatorii casnici, noncasnici și lăcașurile de cult

Prețul la curent și gaze: NOI MĂSURI de plafonare aplicate timp de un an. Ce tarife vor plăti consumatorii casnici, noncasnici și lăcașurile de cult

„Monitorizăm intrările și ieșirile de gaze naturale, pentru a putea lua măsurile necesare pentru aprovizionarea. Nu cu mult timp în urmă am decis următoarele măsuri de protejare a populației. Aceste măsuri o să fie aplicate un an de zile. O să asigure predictibilitatea de care mediul de afaceri are nevoie.

Clienți casnici: tarif social de 0,68 lei pentru gospodăriile cu până în 100kW. Sunt 4 milioane de case. Alte 4 milioane vor beneficia de tariful de 0,8 lei cu TVA inclus. Efectul e așteptat la 3,62 miliarde de lei.

Pentru non-casnici, IMM-uri, lăcașuri de cult și altele o să fie un tarif unic cu TVA inclus. Efectul e de 5,54 miliarde de lei. Impactul estimat e pentru electricitate de 9,16 miliarde de lei până la sfârșitul acestui an”, a explicat premierul Nicolae Ciucă.