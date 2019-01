VIDEO / Președintele Klaus Iohannis: ”Solicit Guvernulului să vină cu soluții! Nu e acceptabil să se caute vinovați! Siguranța cetățeanului nu e negociabilă!”

Miercuri, președintele României, Klaus Iohannis, a vorbit, despre Legea recursului compensatoriu și a cerut Guvernului sa vina cu solutii.

“Multi delicventi au fost eliberati mai repede fiindcă conditiile din inchisoare sunt proaste. Acest lucru a fost posibil in baza unei legi in vigoare. Pe de alta parte, trebuie sa spun clar si raspicat, siguranta cetateanului nu e negociabila. Trebuie sa tragem cateva concluzii si asta rapid si sa venim cu masuri care permit omului de rand sa stea linistit acasa, sa nu se teama ca un delicvent eliberat vine peste el. Am observat tot felul de pozitii, la guvernanti, la politicieni atat din majoritate, cat si din opozitie, care seamana intre ele: se cauta un vinovat. Nu asta e solutia. Cautarea vinovatilor in alte guvene si alte majoritati nu a rezolvat vreo problema. Solicit Guvernului Romaniei sa faca, intr-un timp scurt, o analiza profunda si sa vina cu solutii. Aceste solutii trebuie sa vina de la guvern, de la MJ, se poate intra in procedura foarte rapid in Parlament, se poate corecta legislatia. Singurul lucru care nu e acceptabil e ca lumea sa vina si sa caute vinovati in loc sa caute solutii”, a declarat Klaus Iohannis.

Declarații de presă susținute de Președintele României, Klaus Iohannis

Discutiile despre Legea recursului compensatoriu au reaparut in spatiul public dupa ce un tanar de 25 de ani a murit dupa ce a fost injunghiat mortal de un recidivist eliberat ca urmare a recursului compensatoriu.

Sursa: stiripesurse.ro