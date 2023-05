VIDEO| PERCHEZIȚII în ALBA și alte 2 județe, la persoane bănuite de trafic de droguri: Un bărbat, de 33 de ani, din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști

SÂMBĂTĂ: Noaptea Muzeelor 2023 la Alba Iulia. PROGRAM: Ateliere antice, dansuri, lupte de gladiatori, expoziții și multe alte atracții

Sâmbătă, 13 mai 2023, la Alba Iulia are loc o nouă ediție a evenimentului ”Noaptea Muzeelor”. Seria evenimentelor a ajuns anul acesta la a XIII-a ediție și își așteaptă publicul de toate vârstele cu un program variat. Începând cu ora 19:00, timp de mai multe ore, muzeul albaiulian va prinde viață prin intermediul spectacolelor de reenactement și de muzică.

”Noaptea Muzeelor. Noaptea în care istoria prinde viață” ajunge anul acesta în Alba Iulia, la a XIII-a ediție.

Evenimentul inițiat de Ministerul Culturii și Comunicării din Franța în anul 2005 a început să fie organizat din anul 2010 și de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.

Însă la Alba Iulia manifestarea are un concept special, așa că sub denumirea de Noaptea în care istoria prinde viață, timp de câteva ore, patrimoniului expozițional al muzeului albaiulian prinde viață prin intermediul numeroaselor Personaje Istorice ( Mihai Viteazul, Avram Iancu, Horea, Regii României Mari etc) .

MUZEUL NAȚIONAL AL UNIRII ALBAIULIA

19:00 / strada Muzeului

Deschiderea oficială: reprezentație Garda Apulum

20:00 – 01:00 / clădirea Babilon

Istoria prinde viață în muzeu: peste 40 de personaje istorice (Mihai Viteazul, Avram lancu, Horea, Camil Velican etc)

20:00-01:00/ Clădirea Babilon

Ateliere antice

Confecționat opaițe, prelucrare os, pielărie, monetărie,.scriptoria

Ziare… pe ghicite!

22:00/ strada Muzeului

Dansuri romane – Magna Nemesis

Lupte de gladiatori – Ludus Apulensis

23:00 / strada Muzeului

Povestea asasinării lui Mihai Viteazul

24:00 / clădirea Babilon / Etajul 2.

SALA UNIRII

19:00-21:00

Ateliere Eco Expoziții temporare

Expoziție de sculptură Gânduri pietrificate, autor Ștefan Balog Expoziție de ceramică

întâlnire interesantă: Mona Vințan și Papp Jozsef

MUSEIKON

20:00 – 01:00

Ateliere

O promisiune verde Atelierul de gravură Ars Calligraphica / scrisul ca o artă

Expoziții temporale

Eclipsa, autor Aurel Vlad

Iconic locuiește omul lumea

Biblioteca Batthyaneum, este de asemenea deschisă publicului, cu ocazia evenimentului prijeluit de Noaptea Muzeelor.

Biblioteca Batthyaneum este una dintre cele mai importante biblioteci documentare din România, cu o colecție impresionantă de manuscrise, incunabule, carte veche și documente remarcabile privitoare la istoria Transilvaniei.

Mai puțin cunoscut este faptul că Biblioteca Batthyaneum deține și o colecție excepțională de obiecte muzeale, o parte dintre ele fiind expuse într-un spațiu expozițional, special amenajat.