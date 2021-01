VIDEO| PARCĂRILE cu PLATĂ la Alba Iulia. Ce spun albaiulienii: Sunt necesare sau nu? Sunt mari tarifele sau nu?

Parcările cu plată vor intra în vigoare în Municipiul Alba Iulia. Ce părere au albaiulienii despre noua reglementare

Subiectul locurilor de parcare este unul care dă mari bătăi de cap albaiulienilor. Până acum, marea nem ulțumire era lispa locurilor de parcare, însă acum problema centrală a cetățenilor este introducerea locurilor de parcare cu plată.

Începând cu data de 18 ianuarie, va începe tarifarea locurilor de parcare publice, cele deja trasate și în cadrul cărora sunt deja existente panourile informative privind prețurile, timpul de staționare și modalitatea de plată.

Your browser does not support the video tag.

Părerile cetățenilor din Municipiul Alba Iulia sunt împărțite referitor la demararea acestei noi reglementări, dar și a tarifelor percepute pentru parcări.

Întrebat ce părere are despre instaurarea plății pentru locurile de parcare, un albaiulian a răspuns că „Nu sunt de acord. Stau în M12, acolo nu sunt locuri de parcare deloc și în fiecare seară trebuie să stau să caut un loc de parcare pentru că chiar nu există pentru blocul acela și în fiecare seară trebuie să mă plimb 15-20 de minute să găsesc un loc undeva. Mai ales aici pe bulevard era o șansă bună, dar dacă o taxează și pe aceasta nu avem ce face. O să plătim și să vedem acum cât costă abonamentele pentru că am înțeles că în zona 0 sunt foarte scumpe”.

Referitor la tariful de 17,5 lei pentru o zi de parcare în zona 0, acesta a spus că este „exagerat față de alte orașe. Eu zic că un preț mai mic era mai ok, își permitea toată lumea având în vedere și situația economică de acum, e foarte greu. Nu știu cine o să își permită să plătească banii ăia. Acum, lumea din cauza pandemiei nu are de lucru, fiecare încearcă să facă cum poate, dar mi se pare exagerat de scump pentru zona 0″.

Un alt bărbat din municipiu vede această nouă reglementare ca fiind greu de gestionat de către unele familii care dețin mai multe mașini „Este o problemă foarte dificilă pentru noi, care avem de exemplu două mașini. Nu știu unde vom parca, că dacă și străzile care sunt circulate vor fi tot cu plată, înseamnă că trebuie să renunțăm la o mașină, în condițiile acestea. Poate că acesta este scopul pentru care se vrea plătită parcarea. Va trebui să vorbim cu Consiliul Local să vedem și noi, cetățenii, cum se pune problema în continuare”.

Despre tarifele percepute și posibilitatea achiziționării unui abonamet, acesta a spus că „nu avem salarii de București ca să ne putem permite asemenea taxe, dar este o sursă de venit pentru Primărie. Și-ar putea dânșii plăti salariile, care sunt destul de bune, la ora actuală. Nu sunt încă hotărât ce voi face”.

Un cetățean din Alba Iulia nu vede plata parcărilor ca un lucru negativ, susținând că „trebuia să se întâmple și asta, puțin cam repede, dar trebuia să se întâmple”.

Acesta nu vede tariful zonei 0 ca fiind un preț exorbitant, spunând că „Nu mi se pare exagerat” și intenționează să achiziționeze un abonament de parcare „Eu serviciul îl am în partea de jos a orașului, aproape de gară, și acolo chiar nu știu cum sunt prețurile, însă noi avem și o curte unde parcăm mașinile, așa că scăpăm mai ușor”.

Reamintim că Municipiul Alba Iulia are trei mari zone tarifare, roșu, albastru și galben, prețul parcărilor fiind diferit în fiecare dintre acestea.

Zone tarifare și tarife

Zona roșie: parcările din interiorul Cetății Alba Carolina: – tarife autoturisme: 2 lei / 1 oră, 4 lei / 2 ore, 17,5 lei / 1 zi; nu există tarif de 30 de minute; – tarife autocar: 10 lzei / 1 oră, 20 lei /2 ore, 50 lei/ 1 zi; – tarif închiriere (persoană juridică) 175 lei. Taxare de luni până vineri, între orele 8.00 – 20.00, sâmbătă și duminică intre orele 00.00 – 24.00.

Zona albastră: centru (8.00 – 17.00, de luni până vineri, sâmbăta și duminica, gratis) și cartierul Cetate (8.00 – 20.00 de luni până vineri, 8.00-16.00 sâmbătă și duminică), parcările publice amenajate pe străzile aflate în zonele intens circulate, unde se află și sediile diferitelor instituții publice din oraș (Curtea de Apel Alba Iulia, Tribunalul Alba și Judecătoria Alba Iulia, Instituția Prefectului, Consiliul Județean, Primăria, Agenția de Dezvoltare Regională Centru, sedii de bănci, magazine, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia): tarife autoturisme: 0,5 lei / 30 min, 1 leu / 1 oră, 2 lei / 2 ore, 7,5 lei / 1 zi.

Zona galbenă: restul străzilor din centru și cartierul Cetate (de luni până vineri, între orele 8.00 – 18.00), cum sunt străzile: Simion Bărnuțiu, Primăverii, George Coșbuc, Călărașilor, Vasile Alecsandri, Iașilor, Plevnei, Crișanei, la gară sau la restaurantul chinezesc, iar în Cetate pe Bulevardul Republicii și str. Timotei Cipariu. Tarifele pentru autoturisme sunt: 0,25 lei / 30 min, 0,5 lei / 1 oră, 1 leu / 2 ore, 4 lei / 1 zi.