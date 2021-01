VIDEO| Omagiu adus de un băiețel din comuna Vințu de Jos în cinstea poetului Mihai Eminescu, cu ocazia Zilei Culturii Naționale

Micul patriot, Tudor Limbean, un cetățean de cinste al comunei Vințu de Jos, a adus un omagiu marelui poet Mihai Eminescu de Ziua Culturii Naționale, recitând una dintre capodoperele care l-au consacrat pe Luceafărul poeziei românești.

„Scrisoarea a III- a” a fost recitată de către Tudor, unul dintre cunoscuții artiști din comuna Vințu de Jos, cu prilejul zilei de naștere a lui Mihai Eminescu, în cinstea marelui poet.

Your browser does not support the video tag.

Poetul ne-a lăsat în amintire pentru totdeauna cele mai sensibile și îndrăgite versuri, atât poezii de dragoste, de copii cât și istorice. Printre acestea se numără „Somnoroase păsărele”, „La mijloc de codru”, „Luceafărul”, „La steaua”, „Scrisoarea III”.

Mihai Eminescu a fost cel mai mare poet român, prozator și jurnalist, socotit de cititorii români și de critica literară postumă drept cea mai importantă voce poetică din literatura română.