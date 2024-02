VIDEO Nicolae Furdui Iancu a inaugurat Școala Primară și Grădinița din satul Balomiru de Câmp, renovate de Asociația BookLand

Nicolae Furdui Iancu a inaugurat Școala Primară și Grădinița din satul Balomiru de Câmp, renovate de Asociația BookLand

Evenimentul de inaugurare a Școlii Primare și Grădiniței din satul Balomiru de Camp, comuna Șibot, județul Alba, a avut loc în prezența artistului Nicolae Furdui Iancu, îndrăgitul cântăreț de muzică populară și fost învaățător, care a acceptat invitația de a deveni Ambasador BookLand și de a vizita școala și grădinița, petrecând câteva ore alături de elevii și dascălii din sat.

Lucrările de renovare au avut loc în intervalul iunie 2023 – ianuarie 2024, iar valoarea totală a investiției a fost de 150.000 EURO, sponsorizările atrase de Asociația BookLand însumând 122.000 EURO, iar contribuția Primăriei Comunei Șibot fiind de 28.000 EURO (prin achitarea manoperei muncitorilor).

Așteptarea a meritat, la fel și efortul de echipă al celor 40 de companii private care au contribuit cu materiale de construcții și varii dotări, personalului școlar și părinților voluntari. Astăzi, școala și grădinița din Balomiru de Camp le oferă celor 22 copii inscrisi conditii excelente. Aproape totul e nou: cladirea e termoizolata si tencuita, are tamplarie PVC si geamuri noi, acoperis nou, porti din fier forjat, curte pavata si loc de joaca. Atmosfera, incepand de pe hol pana in cele doua sali de clasa, cancelarie si grupuri sanitare, este cu totul alta, data fiind voiosia peretilor, precum si calitatea pardoselilor, noilor corpuri de iluminat si mobilierului innoit.

„Intalnirea cu copiii din Balomiru de Camp mi-a trezit multe amintiri frumoase de pe vremea cand eram si eu invatator – o meserie vie si sfanta, caci munca ta devine piatra de temelie pentru viitorul lor. Numai ca, pe atunci, scoala in care eu am invatat nu era asa frumoasa. Pentru mine a fost o mare bucurie sa vad in ce conditii invata acesti copii, odata ce scoala le-a fost renovata de Asociatia BookLand. Unde mai pui ca, la sat, au parte de aer curat, de peisaje superbe, de bunici alaturi… Iubesc zona Apusenilor! Am si eu o mica ferma in satul in care m-am nascut, in Poiana Sohodol, unde merg saptamanal si muncesc, efectiv, ca un taran. Caci intoarcerea la natura e salvatoare! Simt ca intoarcerea la radacini imi da viata. Fara satul romanesc, noi n-am avea identitate. Si eu tin la identitatea romaneasca!” – Nicolae Furdui Iancu, Cantaret de muzica populara, fost Invatator & Ambasador BookLand.

„Dragi prieteni de la Bookland, in numele intregii comunitati doresc sa exprim sincerele noastre multumiri pentru generozitatea si sprijinul neconditionat oferit in cadrul acestui proiect important de renovare si reabilitare a scolii noastre. Pana in luna decembrie 2022, nici nu visam ca exista vreo sansa sa renovam scoala din cauza numarului scazut de elevi si lipsei resurselor financiare. Dumnezeu ni v-a scos in cale! A fost un proiect greu, uneori a fost mult stres, dar minunatele rezultate obtinute sunt tot ceea ce conteaza. Reparatiile pe care le vedem astazi nu sunt doar pereti zugraviti sau ferestre noi, ci sunt o investitie in viitorul nostru colectiv. Ele reflecta valoarea pe care o acordam educatiei si potentialului fiecarui copil de a-si construi propriul sau drum catre succes si implinire personala. Sunt convinsa ca, daca ar exista mai multe asociatii precum Asociatia BookLand, din imposibil totul s-ar transforma in posibil!” – Irina Boc, Director Scoala Gimnaziala „Iosif Sarbu” Sibot – Structura Balomiru de Camp.

„Cu 100 de ani la activ si 22 de copii in prezent, Scoala Primara si Gradinita din Balomiru de Camp ne-a spus, inca de la sosire, povesti despre un trecut glorios, in care pe podele si in curtea verde tropaiau mult mai multi pasi veseli. Din vara, pana nu demult – in timp ce ii scoteam frumusetea la iveala, usor-usor – tot povestind, a inviat sub mainile noastre! A prins culoare, suflet si energie, nerabdatoare sa fie luata in primire de cei mici. Am inlaturat podelele vechi si am turnat sape de ciment, am dat jos tiglele de pe acoperis, am batut cherestea si am montat tigla metalica. Inlocuirea ferestrelor si usilor vechi cu repararea peretilor interiori a mai durat ceva, la fel si instalatia electrica si interventia pe conducta de gaz, dar apoi ne-am apucat de zugravit si montat parchet si gresie.

Micuta cladirea, dar avea doua toalete interioare, asa ca am continuat cu completa lor transformare. Cel mai bun polistiren a devenit hainuta perfecta, termoizoland-o. Iar dupa ce-am adaugat si stratul de tencuiala decorativa si am montat sistemul pluvial, o minunatie! Normal ca am pus gresie pe cele doua scari de acces, am restaurat marchizele si, cel mai important, am inlocuit portile vechi cu unele din fier forjat. Apoi am tencuit si lungul zid care separa curtea gradinitei de strada. Dar se putea sa lasam peretii casei invecinate ʻla rosuʼ? Nici vorba. Asa ca i-am tencuit frumos si pe acestia. Ca apoi sa trecem la pavat curtea si, cu o zi inainte de inaugurare, sa avem norocul sa primim cadou mobilierul exterior de joaca; sa se tot dea prichindeii in leagane si pe tobogan!” – Mihaela Petrovan, Presedinta Asociatiei BookLand

Transformarea a fost sustinuta de Primaria Comunei Sibot, care a acoperit integral costul de manopera, pentru ca elevii sa aiba parte de conditii excelente de invatatura. Demersul a fost sustinut de 40 de companii private si asociatii care sustin misiunea educationala BookLand in mediul rural: Leroy Merlin, Elis Pavaje, Bilka, SAP, Vopseaua Oskar, CEC Bank, Serv Class, Turbomecanica, Somaco Grup Prefabricate, Titan Machinery Romania, Sipex Company, Zentiva, Zahar Margaritar, Linde Gaz, Asociatia Bine Pentru Oameni, Asevi, Caparol, Masterplast, Hirsch Porozell, Dupex, Mobila Dalin, Fereastra SUKI, Stift Lux Design, Porta Doors, Echipa de Tamplarie, Terra Gres, Menatwork, Raveli, Siniat, Gilcom, Piatra naturala Remetea, Kovostroj, Almalux, Pepiniera „Gradina Verde”, Carboplak, Comunitatea Competenti, Corecti si Utili (CCU), Famous Roses, Promis Advertising, Atip Design.

Prin programul „Renovare scoli in mediul rural” demarat de Asociatia BookLand, 80 de scoli si gradinite din satele Romaniei au fost reabilitate in perioada 2020 – 2024, in beneficiul a peste 15.000 de elevi anual. Asociatia a reusit aceasta performanta motivand autoritatile si comunitatile locale sa se implice, dar si mobilizand sute de companii private sa contribuie cu bani, servicii sau materiale prin redirectionarea a 20% din impozitul pe profit/venit, conform Legii Sponsorizarii nr. 32/1994 sau Ordinului 1679/2022 prin formularul 177. Un exemplu de parteneriat public-privat care creeaza un viitor mai bun si sustenabil pentru copiii din satele si comunele Romaniei, contribuind la schimbarea mentalitatilor si atitudinii privind importanta educatiei in comunitatile rurale!

Ce urmeaza pentru Asociatia BookLand?

Cel mai amplu si mai ambitios proiect de pana acum: construirea primului sau Campus Preuniversitar Profesional in sistem Dual, care-si va deschide portile in 2025, in comuna Vulturesti, judetul Arges. Acest centru educational va include toate ciclurile de invatamant preuniversitar: primar, gimnazial, liceal si postliceal (profesional) si va asigura inclusiv profesorii care vor preda dupa o programa moderna, pentru a forma muncitori calificati in productie si servicii, racordati la nevoile pietei.

Aici, in acest campus 100% modern pus gratuit la dispozitia a peste 300 de elevi din mediul rural si dotat cu toate spatiile si facilitatile necesare – cu sali de clasa ‘scoase’ in natura, ateliere de lucru, laboratoare, biblioteca, sala de spectacole, facilitati sportive, amfiteatru in aer liber, spatii de relaxare, mini-ferma de animale, cantina, brutarie, spalatorie, livada, gradina de legume si solar – liceenii vor putea face practica platita in intreprinderile sociale deschise in Campus, precum si in cadrul companiilor partenere, urmand ca, dupa finalizarea studiilor, sa poata accesa oportunitatile de munca asigurate de partenerii economici BookLand.

Asociatia si-a propus sa revolutioneze invatamantul profesional implementandu-l acolo unde-i sade mai bine – la sat -, deruland programe in sistem dual alaturi de agentii economici carora le va pregati teoretic & practic viitorii angajati, expunandu-i inca din clasa 0 la cele mai solicitate meserii din judetul lor, indrumandu-i sa-si descopere vocatia si cultivandu-le taria de caracter prin respectul fata de munca.

Investitia este estimata la peste 5 milioane EURO, iar experienta dobandita in acest proiect va sta la baza unei retele nationale de centre educationale profesionale in sistem dual, in mediul rural.

Toti cei care impartasesc viziunea BookLand pentru sanse egale la o educatie de calitate pentru elevii din mediul rural se pot alatura demersului donand 2 euro lunar printr-un SMS cu textul CONSTRUIM la 8845, achizitionand Soricelul BookLand sau completand Formularul 230 si redirectionand 3.5% din impozitul pe venit catre Asociatia BookLand.

De 13 ani BookLand contribuie la sublinierea importantei educatiei & dezvoltarii personale prin Intalnirile BookLand Evolution, care faciliteaza liceenilor cu rezultate excelente la invatatura dialogul cu varii personalitati, prin Taberele Coolturale BookLand, care le ofera copiilor un mix de activitati educationale & distractive in mijlocul naturii, dar mai ales prin Renovarea & Dotarea scolilor.

„Impreuna CONSTRUIM oameni” inseamna azi sute de companii din mediul privat, autoritati locale, profesori-parinti-elevi care, la indemnul Asociatiei BookLand, si-au dat mana pentru a contribui la renovarea si dotarea scolilor de la sat. Reprezentativ pentru Romania, acest parteneriat public-privat a fost posibil datorita obiectivului comun de a reduce abandonul scolar din mediul rural oferindu-le elevilor sansa la o educatie de calitate in cladiri sigure, moderne si prietenoase care ofera o perspectiva pentru o comunitate durabila. Rezultatul in ultimii 4 ani?

80 de scoli rurale renovate & echipate, 15.000 de copii anual care vin cu drag la scoala, rezultate mai bune la invatatura si premisele unei vieti implinite! In 2025 BookLand va inaugura in Arges primul Campus Privat Preuniversitar Profesional in sistem Dual din mediul rural, locul in care educatia se intalneste cu dezvoltarea economica sustenabila, asigurandu-le tinerilor locuri de munca, stabilitate si un nivel de trai mai bun.

Mobilizarea exemplara reusita de Asociatia BookLand a fost recunoscuta printre bunele practici incurajate de Guvernul Romaniei in Raportul National Voluntar al Romaniei, prezentat la Forumul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabila (New York, 2023).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI