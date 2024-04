VIDEO: Munte de PET-uri la Sântimbru. Acțiune de îndepărtare a deșeurilor organizată de angajații primăriei, Apele Române, Prefectul de Alba și mai mulți voluntari

Sâmbătă, 6 aprilie, mai mulți voluntari, ajutați de angajații primăriei, Apele Române și Prefectul de Alba au organizat o acțiune de curățare a PET-urilor a unui râu din Sântimbru.

„O banală salcie căzută peste un râu ce coboară de la munte și se varsă în Mureșul nostru, a spus sticlelor aduse de apă de departe: ”Stop, pe-aici nu se mai trece!”. Și noi, la Sântimbru spunem la fel și i-am sărit în ajutor!

Așa că ne-am strâns astăzi într-o mobilizare exemplară și-o echipă grozavă formată din Angajați ai Primăriei Sântimbru, domnul Prefect de Alba, Apele Române, voluntari și am făcut ce facem mereu : am început să lăsăm mai frumos și am DISCUTAT la comun SOLUȚII pentru un viitor pe care să-l respectăm!

Nu am terminat, dar la final va ramane Rai așa cum e firesc…și ce vine de mai sus, nu va merge mai departe de noi„, se arată pe o postare pe rețelele de socializare a unuia dintre participanții la acțiune.

