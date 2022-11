VIDEO| Mobilizare EXEMPLARĂ în ajutorul a două familii din Șpring, afectate de un incendiu devastator: După o lună ambele case sunt acoperite și refăcute parțial

Florin Spătaru, Ministrul Economiei: ”Mă bucur că tot mai mulţi parteneri din Uniunea Europeană şi din cadrul alianţei Nord-Atlantice îşi manifestă interesul pentru industria de apărare din ţara noastră”

Ministrul Economiei, Florin Spătaru, s-a întâlnit cu Jens Ploetner, consilier pe politică externă şi securitate al Cancelarului Republicii Federale Germania şi cu Excelenţa sa, Dr. Peer Gebauer, ambasadorul Germaniei în România, şi a transmis interesul pentru întărirea şi dezvoltarea industriei de apărare.

”Mă bucur că tot mai mulţi parteneri din Uniunea Europeană şi din cadrul alianţei Nord-Atlantice îşi manifestă interesul pentru industria de apărare din ţara noastră. Am discutat astăzi cu domnul Jens Ploetner despre buna cooperare economică dintre R.F. Germania şi România şi am convenit să facem paşi concreţi pentru dezvoltarea investiţiilor comune în industria de apărare având în vedere provocările cu care ne confruntăm de la începutul războiului în Ucraina. Pentru a duce la îndeplinire tot ceea ce ne-am propus în privinţa revitalizării industriei de apărare avem nevoie de investiţii. Astfel, am convenit să facem cât mai rapid paşii necesari şi concreţi în acest sens. Ministerul pe care îl conduc va continuă procesul de revitalizare a acestui sector, iar partenerii noştri externi deja văd asta” a declarat ministrul Florin Spătaru.

Potrivit oficialilor ministerului, în contextul geopolitic actual şi a ultimelor evoluţii din regiune, având în vedere conflictul armat de la graniţele ţării noastre, România, prin Ministerul Economiei, şi-a manifestat interesul pentru întărirea şi dezvoltarea industriei de apărare.

”Printre obiectivele principale se numără creşterea capabilităţilor de dezvoltare a armamentului şi a facilităţilor existente, dar şi dezvoltarea de noi tehnologii în acest sector pentru a putea răspunde nevoilor de înzestrare ale Forţelor Sistemului Naţional de Apărare, precum şi cerinţelor partenerilor noştri din Uniunea Europeană şi NATO”, au transmis oficialii Ministerului Economiei.

În cadrul întâlnirii cu Jens Ploetner şi Peer Gebauer, Florin Spătaru a salutat interesul manifestat de mediul de afaceri german pentru planurile de investiţii în România, dar şi încrederea pe care aceştia o au faţă de economia românească.

sursa: stiripesurse.ro