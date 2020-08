VIDEO| Mircea Hava, despre demisia lui Daniel Breaz din PSD: „Partidul Național Liberal nu are nicio ofertă pentru el”

Aflat la vizita de lucru a ministrului Agriculturii, Nechita-Adrian Oros, fost primar al Municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, a fost întrebat cum comentează demisia lui Daniel Breaz din Partidul Social-Democrat.

„E problema lui, e mare, e major, la ora asta nu am ce să comentez. Oamenii pot să treacă dintr-o parte în alta, Partidul Național Liberal nu are nicio ofertă, că asta spune toată lumea, că ăsta trece la PNL și de la PNL, 100% e pe primul loc la Senat. Nu există nicio oferta pentru senat, pentru Camera Deputaților. El a dorit să plece, are motivele lui. Eu mă mir, cum Dumnezeu a rezistat atât cu Dârzu? Mă mir cum a putut să reziste omul ăla acolo, atât” , a declarat Mircea Hava.

Întrebat dacă dă asigurări că Daniel Breaz nu o să apară pe listele PNL pentru următoarele alegeri parlamentare acesta a răspuns că „Eu nu pot să dau asigurări de genul ăsta și nici nu am de ce să dau asigurări de genul asta. Un partid se dezvoltă și crește așa cum crede el, nu poate să dea asigurări nicăieri. Cine a făcut chestiuni de genul asta cu asigurări prin alte părți, e problema lor. Eu știu cum am crescut în 30 de ani, pe mine chiar că nu poate să mă învețe cineva cum am crescut. Recunosc, am luat oameni buni de peste tot, dar oamenii pe care i-am luat, au venit la noi, au rămas la noi și au făcut treabă”