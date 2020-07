VIDEO| Minune pe Autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 1: A început relocarea stâlpilor de înaltă de tensiune de la Alba Iulia Nord

Minune pe Autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 1: A început relocarea stâlpilor de înaltă de tensiune de la Alba Iulia Nord • Autorizație de construcție „fulger”, eliberată de Primăria Alba Iulia pentru deblocarea lucrărilor de construcție a pasajului peste calea ferată

Pe autostrada A10 Sebeș-Turda, lotul 1, astăzi a început relocarea stâlpilor de înaltă tensiune, LEA 110 KV, unul dintre blocajele invocate de către constructor care practic îl împiedica să termine lucrările la pasajul peste calea ferată.

A curs apă multă pe Mureș, au venit și au plecat mulți miniștri ai transporturilor în vizite pe șantierul autostrăzii și noi am tot auzit despre Linia Electrică Aeriană (LEA) care stă în calea avansului constructorului. Am auzit, dar nu am văzut să se întâmple nimic. Până în această primăvară marcată de ambiția ca în timp ce alte sectoare stăteau paralizate de pandemia de Covid 19, marile șantiere de investiții în infrastructură să avanseze serios.

La Alba Iulia Nord unul dintre stâlpii LEA care trebuie mutați stă chiar în șantier, iar celălalt trebuie și el mutat ca să intre în noul aliniament al liniei electrice aeriene. Dar terenurile afectate de aceste mutări nu au intrat în culoarul de expropriere, inițial. Deținătorul liniei electrice aeriene, SC Electrica a făcut însă în această primăvară demersurile necesare pentru deblocarea situației: de la aspectele topografice și documentația tehnică, până la solicitarea autorizației de construcție de la Primăria Municipiului Alba Iulia.

Aceasta din urmă s-a întâmplat vineri, 26 iunie iar autorizația de construcție a fost eliberată trei zile mai târziu, miercuri, 1 iulie!

„Ne interesează ca toate investițiile în infrastructură să mergă înainte cât mai repede, iar autostrada Sebeș – Turda este pentru Alba Iulia o investiție importantă care va muta o parte semnificativă din trafic mai departe decât șoseaua de centură, eliberând, dacă pot să zic așa, Partoșul și eliminând problema gâtuirii de la podul de peste Mureș”, explică Raul Tudorașcu, consilier local cu atribuții de viceprimar al municipiului Alba Iulia.

Deputatul PNL de Alba, Florin Roman este unul dintre parlamentarii de Alba care a susținut în mod repetat realizarea autostrăzii A10 Sebeș-Turda, încă de la faza de proiect, potrivit surselor noastre jucând un rol important în deblocarea situației de la Alba Iulia Nord.

Stâlpii vor fi mutați de firma Electromontaj SA și se dorește finalizarea lucrării în cursul acestei luni. După care Impresa Pizzarotti va avea câmp liber să avanseze rapid cu construcția efectivă a pasajului peste calea ferată și a nodului rutier Alba Iulia Nord.