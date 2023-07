VIDEO| Ministrul Dezvoltării, Adrian Veștea, în județul Alba: „Avem proiecte care urmăresc diminuarea decalajelor economice și sociale dintre regiuni sau chiar din interiorul aceluiași județ”

Ministrul Dezvoltării, Adrian Veștea, la Târgul de Turism Rural de la Albac 2023: „Țara Moților are un nume extrem de important la nivelul României”

Ministrul Dezvoltării, Adrian Veștea, a făcut declarații la Târgul de Turism Rural de la Albac 2023, în care și-a exprimat bucuria de a fi prezent în Țara Moților și unde a evidențiat importanța păstrării tradițiilor și dezvoltării infrastructurii în această comunitate.

Ministrul Veștea, un fost primar și președinte de Consiliu Județean, a menționat că, în ciuda experienței sale extinse și a numeroaselor sale călătorii în diferite zone ale țării, a fost impresionat de modul în care artiștii populari și oamenii locului duc mai departe tradițiile în Țara Moților. Acest lucru demonstrează angajamentul și pasiunea comunității pentru moștenirea culturală și identitatea locală.

Ministrul a subliniat că, de-a lungul întregului an, locuitorii din Țara Moților se confruntă cu diverse provocări și că aceast lucru face cu atât mai impresionantă dezvoltarea infrastructurii în zonă. Cu toate că au trecut prin greutăți, oamenii din comunitatea locală rămân vrednici și sunt recunoscători pentru fiecare experiență pozitivă pe care o întâlnesc.

Țara Moților are o reputație deosebită în România, datorită oamenilor săi și abilității lor de a-și păstra tradițiile vii. Ministrul Veștea a observat că turismul în zonă se dezvoltă din ce în ce mai mult de la an la an. În discuțiile cu primarii din zonă, cum ar fi cel din Albac, a aflat că se dezvoltă tot mai multe opțiuni de cazare și facilități de servire a mesei. Aceasta este o dovadă clară că piața turistică locală solicită și susține astfel de inițiative.

Prin dezvoltarea infrastructurii turistice, Țara Moților atrage tot mai mulți vizitatori interesați de tradiții, natură și autenticitate. Investițiile în zone de cazare și servire a mesei contribuie la creșterea economiei locale și la promovarea acestei regiuni unice din România.

Cu ajutorul investițiilor în infrastructura turistică și prin promovarea valorilor autentice, această regiune din România devine o destinație tot mai atrăgătoare pentru turiști, contribuind astfel la creșterea economică și la promovarea culturii și frumuseților naturale ale zonei.