VIDEO| Mesajul maestrului Ioan Bocșa de 1 decembrie: „De câte ori se pronunță cuvântul acasă, gândul mă duce către Alba Iulia. La mulți ani România!”

Celebrul interpret albaiulian de folclor, profesorul universitar doctor Ioan Bocşa, a transmis un mesaj de Ziua Națională a României, amintindu-și de copilăria sa din orașul Marii Uniri.

„Va transmit cele mai bune ganduri de la Cluj. Clujul a fost orașul care acum aproape 30 de ani m-a adoptat și este un loc în care mă simt foarte bine. De câte ori se pronunță cuvântul acasă, gândul mă duce către Alba Iulia. Alba Iulia este acel acasa, inconfundabil și Aba Iulia este inima unirii românilor.

Îmi aduc aminte că tatăl meu a fost invațător și de fiecare dată la 1 decembrie cu toate că pe vremurile respective, 1 decembrie nu era Ziua Națională a Romaniei, era Ziua Unirii, de cate ori era 1 decembrie , tatăl meu ne tinea o lectie aparte. Aducea mai multe surcele și ne spunea: copii fiți atenti, am îm ,mână aceasta surcica, dacă mă forțez pot s-o rup. Acum am in mana 3 surcele, pot sa mă forțez cât doresc că nu pot să le rup. Încercați și voi. Am incercat și noi și asa am invățat ceea ce inseamna împreuna. Așa știu că doar împreuna putem să răzbim în această lume frământată. La mulți ani România!”, a transmis Ioan Bocșa.