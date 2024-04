FOTO: Mașină de miliție din anii 1975-1980 la Retro Parada Primăverii 2024. Replică rară a fostelor mașini ale poliției

VIDEO: Mașină de miliție din anii 1975-1980 la Retro Parada Primăverii 2024. Replică rară a fostelor mașini ale poliției

În acest weekend în cetatea Alba Iulia la evenimentul dedicat mașinilor Retro Parada Primăverii, și-a făcut apariția și „ștrămoșul” autovechiculelor actuale de poliție. O replică exactă a fostelor mașini care deserveau miliției.

Mașina este o replică a autovechiculelor folosite de milție din anii 75-80′ cu dotările specifice. Ele se foloseau în special pentru administrarea circulației și pentru însoțirea convoaielor oficiale.

„Diferența dintre ele era cele două proiectoare din față. Motorizarea era identică cu mașinile de serie, însă un aspect interesant este că goarna era produsă în Japonia, după anii 80 au început doar să se fabrice la Aiud. Girofarul erau fabricate la Timișoara, iar înainte erau făcute la Oradea. Este o mașină cu absolut toate dotările vremii respective. Existau zvonuri că unele mașini aveau motoarele verificate, însă nu este adevărat,” povestește edilul venit din Timișoara.

Mașina este o replică exactă, având un motor de 1300 de cm3 de 54 cai putere, un consum de aproximativ 7 litiri.

„Din păcate este foarte greu să fie menținute și întreținute deoarece nu mai avem acum piese de schimb. Industria românească nu mai fabrică piese de schimb pentru acest tip de mașini. Nu am evaluat-o niciodată, am avut oferte, însă nu am vrut să o vând. Are o valoare sentimentală foarte mare,” a mai spus edilul.

Varianta 2800 a fost folosită cu preponderență de către Direcția de Securitate și Gardă, cunoscută și ca Direcția a V-a, la însoțirea coloanei oficiale a șefului statului de atunci, Nicolae Ceaușescu. Dacia 1100 și 1100 S au fost primele modele de autospeciale românești intrate în dotarea Direcției Circulație a Miliției. Apoi, de pe la jumătatea anilor 1970, parcul auto al Miliției a fost animat de toate modelele Dacia 1300 și Aro.

