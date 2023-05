VIDEO| Inspirat de Senet-ul descoperit în cripta lui Tutankhamon, „Jocul Cetății” dezvoltat de către un albaiulian, incitant și captivant, completează misterul

FOTO SONDAJ: Balul Primăverii 2023 la Colegiul Național „HCC” din Alba Iulia: Votează-ți favoriții intrați în lupta pentru Miss și Mister În cadrul Colegiului Național Horea Cloșca și Crișan din Alba Iulia, se pregătește un eveniment special pentru elevii claselor a-10a și a-11a, care din cauza pandemiei nu au putut să participe la Balul Bobocilor. În data de 13 mai, acești elevi vor avea parte de un eveniment deosebit, Balul Primăverii, organizat la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia. Tematica aleasă pentru acest eveniment este „Cupluri celebre”. Fiecare pereche va reprezenta un cuplu celebru din istorie, literatură sau cinematografie. Această alegere a tematicii este inspirată de ideea de a oferi elevilor posibilitatea de a-și exprima creativitatea și imaginația, prin crearea unor costume și a unor reprezentări scenice cât mai autentice. Organizatorii evenimentului, Consiliul Școlar al Elevilor al Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan”, au ales să implice în eveniment un număr de opt perechi, pentru a face ca acesta să fie cât mai divers și interesant. Preselectiile pentru alegerea celor mai bune perechi au avut loc în zilele de 16 și 17 martie, iar cei care au trecut de acestea sunt acum pregătiți să impresioneze la bal. După Balul Primăverii, organizatorii au pregătit și un After party, care va avea loc în Stage Club. Această parte a evenimentului va fi dedicată distracției și relaxării, după o seară plină de emoții și reprezentări deosebite.

Perechea 1: Schiau Alexandru și Simionescu Larisa (Zeus și Hera)

Salut, sunt Schiau Alexandru, elev în clasa a 10-a D la profilul bilingv engleza. Sunt optimist, creativ și competitiv, ceea ce mă împinge să îmi urmez pasiunile cu dăruire și perseverență. Particip în activități extracurriculare, precum clubul de voluntariat și de robotică, pentru a-mi dezvolta abilitățile de lucru în echipă și de comunicare eficientă. Intrarea mea în bal a fost spontană și mi-a oferit oportunitatea de a experimenta și de a face noi prieteni. În această seară, am onoarea de a juca rolul marelui zeu al tunetelor și fulgerelor, Zeus, alături de partenera mea care o va interpreta pe Hera.

Salut! Mă numesc Simionescu Larisa și vin din clasa a 10-a C. Sunt o fire sociabilă, creativă și sunt întotdeauna deschisă la experiențe noi din care pot învăța cât mai multe. M-am înscris la bal pentru a ieși din zona mea de confort și pentru a-mi provoca limitele. Eu o voi juca pe Hera, zeița căsniciei și a familiei, împreuna cu partenerul meu, Zeus.

Perechea 2: Podpreatov Adelin și Man Natalia (Marcus și Cleopatra)

Buna! Mă numesc Podpreatov Adelin și sunt din clasa a 10-a F, la profilul științe sociale. Înscrierea mea în cadrul balului a fost un lucru foarte impulsiv, nu prea am stat sa mă gândesc. Sunt o persoană hotărâtă, ambițioasă și optimistă, care ar face orice pentru a-și împlini visul. Îmi place mult să gătesc, să pictez și chiar să cânt. Sunt și membru în Interact, o mare pasiune a mea fiind voluntariatul. Este o experiența nouă pe care am vrut neapărat sa o bifez. Eu îl voi juca pe Marcus Antonius, marele general roman, care după moartea lui Caesar are cale liberă spre inima Cleopatrei.

Bună, numele meu este Natalia Man și sunt elevă în clasa a 11-a A la Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan”. Sunt o persoană optimistă, creativă, îmi place să cânt la diferite instrumente muzicale, să gătesc, călătoresc, sunt cercetaș și voluntar și m-am înscris la bal pentru o nouă experiență pe care o aștept de mult timp. Personajul pe care îl voi interpreta este Cleopatra, regina Egiptului, alături de partenerul meu Marcus.

Perechea 3: Mădălin Emanuel Buzgar și Zaharie Diana (Belle și Bestia)

Bună, mă numesc Mădălin Emanuel Buzgar și sunt elev în clasa a 10-a C, la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan”. Mă consider un artist datorită pasiunilor pe care le am – muzica, fotografia, pictura și design-ul – dar și datorită felului în care fac din artă un stil de viață. M-am înscris la bal deoarece este o experiență unică și utilă carierei mele de viitor. Eu voi interpreta Bestia alături de perechea mea, Belle.

Bună! Mă numesc Zaharie Diana și sunt în clasa a 10-a C, la profilul de științe ale naturii. Sunt o fire prietenoasă, răbdătoare și dedicată pasiunilor mele. Îmi place foarte mult pictura, dar şi muzica, cânt atât la chitară, cât și cu vocea. Ceea ce m-a determinat să particip la bal este dorința de a trăi experiențe noi și de a cunoaște alte persoane.

O voi interpreta pe Belle, alături de partenerul meu, Bestia.

Perechea 4: Ciribaşa Andrei-Teodor şi Rus Sara (Joker si Harley Quinn)

Bună ziua,​ mă numesc Ciribașa Andrei-Teodor, am 18 ani și sunt elev în clasa a XI-a la Colegiul Național Horea Cloșca și Crișan din Alba Iulia, pe un profil bilingv francofon.

Sunt o persoană energică și îmi place foarte mult să discut cu oamenii din jurul meu. Am abilități bune de comunicare și negociere, ceea ce mă face să obțin de multe ori ceea ce îmi propun. Cele mai mari calități ale mele sunt seriozitatea și perseverența. Am ales să mă inscriu la acest bal pentru ca este o ocazie unică în care îmi pot dovedii talentele.

Îl reprezint pe maleficul Joker si împreuna cu partenera mea Harley Quinn premiul o să fie al nostru.

Hello! Mă numesc Rus Sara și sunt in clasa a11a la filologie bilibgv franceză. Sunt o persoană ambițioasa și lupt pentru ceea ce îmi doresc, sunt prietenoasă și îmi place să mi fac prieteni noi. Am decis să mă înscriu la acest bal pentru mă distra, dar în același timp pentru a câștiga titlul de Miss. Harley Quinn este personajul pe care urmează să îl interpretez, împreuna cu Joker, aducând la viață iubirea dintre doi nebuni.

Perechea 5: Fiț Dragoş Vlad și Cucui Alina (Jack si Rose)

Buna! Numele meu e Fiț Dragoș Vlad și sunt elev in clasa a 10 a B, profilul de matematica-informatica intensiv engleză. Mă pricep la sporturi, în special la baschet, iar despre mine pot să vă spun că mereu am fost o fire activă și energică. Sunt sociabil, creativ, ambițios și descurcăreț. M-am înscris în acest bal pentru a mă distra și pentru a-mi testa limitele înca o data, în fața voastră. Eu, împreuna cu partenera mea îi vom reprezenta pe Jack și Rose, cei doi îndrăgostiți din filmul ,,Titanic”.

Bună! Mă numesc Cucui Alina și sunt elevă a Colegiului Național “Horea, Cloșca și Crișan”, în clasa a 10-a A. Am învățat de-a lungul timpului că prin perseverență și ambiție pot să fac față provocărilor care mă așteaptă și consider că există mereu câte ceva de învățat în jurul meu. M-am inscris la acest bal, deoarece sunt pregătită pentru o nouă provocare a vieții de licean. Îmi place foarte mult să cânt, deoarece muzica îmi oferă șansa de a-mi exprima sentimentele pe care nu le pot transmite prin cuvinte. O voi reprezenta pe Rose și împreuna cu partenerul meu, Jack, vom fi protagoniștii poveștii de dragoste “Titanic”.

Perechea 6: Jurj Emil și Pall Alexandra (Romeo și Julieta)

Bună! Mă numesc Jurj Emil și sunt din clasa a 11-a F. Îmi place mult sportul, în special fotbalul. Sunt o persoană ambițioasă care știe și obține ceea ce își dorește. M-am înscris la bal pentru că este o experiență nouă și unică, din care voi învață multe lucruri care mă vor ajuta în viitor și vreau să îmi demonstrez încă o dată că pot obține ceea ce îmi doresc. Eu îl voi reprezenta pe Romeo și voi încerca cu orice preț să o cuceresc pe Julieta.

Hei! Mă numesc Pall Alexandra și sunt din clasa a 11-a E, la profilul bilingv engleză . De mică visul meu este să fiu “regina balului”, iar acum am ocazia să arăt de ce sunt în stare. Ambiția, carisma și munca sunt ajutoarele mele. M-am înscris la bal pentru experiența de neuitat, pentru legăturile și prieteniile care se formează, însă să încerc măcar să-mi îndeplinesc visul de mic copil ! În seara balului, am onoarea să o reprezint pe Julieta din populara operă: “Romeo & Julieta”, care îi aparține celebrului Shakespeare.

Perechea 7: Szabo Robert Tiberiu și Petric Maria Ioana (Aladdin şi Jasmine)

Bună! Numele meu este Szabo Robert Tiberiu. Sunt elev în clasa a XI-a A, profil mate-info. Sunt o persoană sociabilă, empatică, optimistă și încrezătoare. Iubesc sportul, în special fotbalul și voleiul. În timpul liber particip la acțiuni de voluntariat. M-am înscris la bal întrucât îmi plac provocările și vreau să-mi depășesc limitele. Îl reprezint pe Aladdin, și voi încerca să vă “vrajesc” și pe voi, alături de partenera mea, Jasmine.

Bună! Mă numesc Petric Maria Ioana sunt elevă în clasa a XI-a G, la profilul științe sociale. Sunt o persoană creativă, dedicată și ambițioasă. De mică am fost pasionată de pictură, reușind să ajung la o performanță în momentul actual. Îmi place să cânt și totodată să gătesc, în special deserturi. M-am înscris la bal pentru a-mi ieși din zona de confort și consider că este o experiență unică în viață, care merită încercată de oricine are ocazia. O voi reprezenta pe Jasmine, iar împreună cu partenerul meu Aladdin vă vom cuceri.

Perechea 8: Năcreală George Vlad și Ordean Dora (Gomez şi Morticia)

Bună! Mă numesc Năcreală George Vlad. Sunt elev in clasa a XI-a F, profil filo-franceza. Pot spune ca sunt destul de sociabil și prietenos. Îmi place să ies pe afara cu prietenii sau să mă plimb cu motocicleta. Înscrierea mea la bal a fost o decizie luată pe moment, pentru ca am fost curios să văd cum e să particip. Îl reprezint pe Gomez și împreună cu partenera mea, Morticia, sperăm să vă furăm inimile.

Bună! Mă numesc Ordean Dora și sunt din clasa a X-a C. Sunt o persoană prietenoasă, creativă și ambițioasă, care preferă să treacă peste orice provocare singură, deoarece îmi demonstrez mereu cât sunt de puternică, îmi place să ascult muzică și sunt pasionată de arta. M-am înscris la bal pentru o experiență nouă și pentru a cunoaște persoane. Eu o voi interpreta pe Morticia, alături de al meu Gomez.

Pe cine susțineți în cursa pentru Miss la Balul Primăverii de la Colegiul Național „HCC” din Alba Iulia? Simionescu Larisa

Man Natalia

Zaharie Diana

Rus Sara

Cucui Alina

Pall Alexandra

Petric Maria Ioana

Ordean Dora View Results Loading ... Loading ...

Pe cine susțineți în cursa pentru Mister la Balul Primăverii de la Colegiul Național „HCC” din Alba Iulia? Schiau Alexandru

Podpreatov Adelin

Mădălin Emanuel Buzgar

Ciribaşa Andrei-Teodor

Fiț Dragoş Vlad

Jurj Emil

Szabo Robert Tiberiu

Năcreală George Vlad View Results Loading ... Loading ...