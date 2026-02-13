VIDEO | Incendiu puternic la o vulcanizare, la 60 de kilometri de Alba: Trafic oprit pe DN1

Incendiu puternic la o vulcanizare, la 60 de kilometri de Alba: Trafic oprit pe DN1

Pompierii intervin, vineri după amiază, pentru a stinge un incendiu care a cuprins o vulcanizare din judeţul Sibiu, în apropierea DN 1, traficul rutier în zona localităţii Veştem, situată la 60 de kilometri de Alba, fiind oprit.

La faţa locului sunt mobilizate 4 autospeciale de stingere, o autocisternă şi un echipaj SMURD.

„Din primele informaţii incendiul se manifestă cu flacără şi degajări de fum”, a transmis ISU Sibiu la ora 13.55.

„A fost transmis mesaj de avertizare RO-Alert întrucât în zonă sunt degajări mari de fum”, a actualizat informațiile ISU Sibiu la ora 14.10.

Potrivit unei comunicări transmise de IPJ Sibiu la ora 13.09, traficul rutier este blocat pe DN1 km 296+400 m în zona localității Veștem pe sensul de mers Sibiu-Brașov , pentru a asigura intervenția autospecialelor care acționează pentru stingerea unui incendiu care se manifestă în curtea unui operator economic.

„Vă rugăm să respectați indicațiile polițiștilor rutieri care dirijează circulația și să manifestați prudență și atenție în conducere”, a transmis IPJ Sibiu.

Conform Centrului Info Trafic al Poliției Române, se estimează reluarea circulaţiei după ora 15.00.

IPJ Sibiu a transmis și câteva recomandări celor aflați în zonă:

Respectați indicațiile polițiștilor și ale forțelor de intervenție;

• Nu opriți sau staționați în zona evenimentului pentru a filma sau fotografia;

• Evitați zona și utilizați rute ocolitoare, atunci când este posibil;

• Închideți geamurile și sistemul de ventilație dacă treceți prin zone cu fum;

• Păstrați distanța de siguranță față de alte vehicule.

UPDATE ISU Sibiu, ora 14.35:

Incendiul se manifestă generalizat la o construcție în care funcționa o vulcanizare, pe o suprafață de aproximativ 200 mp, fiind extins și în curtea imobilului la mai multe cauciucuri. De asemenea, incendiul s-a extins și la vegetația uscată din apropiere.

Se lucrează pentru localizarea și lichidarea incendiului.

UPDATE IPJ Sibiu, ora 15.14:

Traficul rutier pe sensul de mers Sibiu-Brașov se desfășoară pe o singură bandă.

UPDATE ISU Sibiu, ora 15.22:

Incendiul a fost lichidat, se lucrează pentru îndepărtarea efectelor negative și pentru stabilirea cauzei izbucnirii acestuia.

foto-video: ISU Sibiu

