VIDEO| Imagini spectaculoase cu un jder de copac surprinse în Parcul Natural Apuseni: ”are răbdarea ursului, istețimea vulpii, agerimea vulturului și mișcările șarpelui”

Jder

#Jderul de copac (Martes martes) despre care se zice că ''in panda are rabdarea #ursului, istetimea #vulpii, agerimea #vulturului si miscarile #sarpelui''.Parcul Natural Apuseni, unul dintre cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, are o suprafață de 76.064 de hectare, în zona Munților Apuseni, pe teritoriul județelor #Cluj #Bihor și #Alba, din acestea 50.793 fiind păduri.#ParculNaturalApuseni 🌲🌳🇹🇩 #PentruOameniSiNatura #EvadareDinMediulUrban #RefugiuInNatura #AriiProtejate #Natura2000 #CoservareaBiodiversitatii #Natura #MuntiiApuseni #Transilvania #DescoperaRomania#DescoperaFaunaAPNA #Fauna #ViataSalbatica #Habitate #Fotografie #jder #martes ➡️ www.parcapuseni.ro ⬅️

Publicată de Romsilva-Parcul Natural Apuseni pe Joi, 16 ianuarie 2020