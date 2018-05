VIDEO/ Festivalul Internațional de Teatru „Povești” 2018, la Alba Iulia: Gala Premiilor UNITER, în deschiderea festivalului

Cea de-a 13-a ediție a Festivalul Internațional de Teatru ”Povești”, organizat de Teatrul de Păpuși ”Prichindel” din Alba Iulia și Consiliul Județean Alba, se va desfășura în perioada 7 – 13 mai 2018. Este o ediție specială pentru că se va desfășura sub semnul Centenarului – Alba 100. Festivalul va fi deschis cu cel mai mare eveniment teatral din România – Gala Premiilor UNITER, ediția a 26-a, 2018.

“Un festival important pentru că conține un eveniment pe care eu l-am viat și iată că s-a întâmplat, Gala Uniter, care anul acesta, la cea de-a 26-a ediție, va avea loc la Alba Iulia, în Cetatea Alba Carolina. Noi ne-am dus doar cu sufletul deschis, cu o dorință foarte mare că ne dorim această gală la Alba Iulia, cu mult profesionalism pe care l-am demonstrat de-a lungul celor 12 ani în cadrul Festivalului Internațional de Teatru și cu o nebunie frumoasă, așa cum îi spun eu și pe care dânșii au acceptat-o,” a spus Ioana Bogățan, directorul festivalului.

“Prezența noastră în Cetatea Alba Carolina se bazează de fapt pe dorința de a arăta că prin această gală reușim să unim teatrul. Dacă ne uităm în istoria Galei Uniter, în ultimii ani am încercat să mergem în acele orașe unde am fost invitați și împreună cu decidenții locali și artiștii din acel oraș, să promovăm la nivel național, nu numai premiile Galei Uniter, dar și realitatea artistică, locurile de patrimoniu din orașul unde mergem. Și în acest an, începutul fiecărei părți a Galei va avea un filmuleț dedicat orașului Alba Iulia și județului. Avem patru filmulețe, așa începem fiecare Gală pentru că ni se pare extrem de important ca această asociere să își găsească în plan real și o justificare. Avem peste 250 de invitați, artiști care fac parte din selecția Galei, artiști care vin din toată țara,” a declarat Aura Corbeanu, vicepreședinte Uniter.

“A 13-a ediție nu este una cu ghinion pentru că avem marele noroc nu numai că se desfășoară în anul Centenar, ci și faptul că elita teatrului românesc va fi aici, la noi, la Alba Iulia. Este un lucru la care nu ne-am gândit acum 13 ani, că se va ajunge aici. Poate uitându-ne la poze, realizăm ce s-a întâmplat în atâția ani. Oamenii din județul Alba și din Alba Iulia iubesc teatrul și așteaptă evenimentul. Este important că am realizat ce ne-am propus cu 13 ani în urmă, să ne educăm prin cultură locuitorii județului, iar premiul pe care ni-l oferă Uniter, prin prezența acestei Gale aici, este bine venit, pentru a ne încuraja să continuăm și mai mult viața culturală și evenimentele legate de teatru,” a precizat Ion Dumitrel, președinbtele Consiliului Județean Alba.

Începând cu data de 12 aprilie s-au pus în vânzare biletele pentru spectacolele din festival, online pewww.biletmaster.ro Începând cu data de 17 aprilie, bilete au fost puse în vânzare și la sediul Casei de Cultură a Studenților din Alba Iulia, între orele 9.00 și 17.00 și de la sediul Casei de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, între orele 9.00 – 19.00, de luni până vineri.

Prețurile biletelor sunt următoarele:

Spectacole pentru copii – 5 lei/copil și adult;

Spectacole pentru tineri și adulți – 20 lei preț întreg, 15 lei pentru copii, adolescenți, studenți, pensionari;

Concert – 10 lei

La casele de vânzare se pot achiziționa bilete pentru grupuri mai mari de 40 de persoane/spectacol la prețul de 10 lei/bilet.

PROGRAM Festivalul Internațional de Teatru ”Povești” 2018

LUNI, 7 MAI 2018

10.00 ÎNȘIR’TE MĂRGĂRITE, regia Radu Olăreanu

Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel Tg. Mureș

Spectacol de teatru pentru copii / 6+

Casa de Cultură a Studenţilor / 55 min

11.00 HARAP ALB, regia Gavriil Pinte

Teatrul pentru Copii și Tineret Gong Sibiu

Spectacol de teatru pentru copii / 6+

Casa de Cultură a Sindicatelor / 60 min

10.00 – 20.00 CĂCIULEANU – Expoziție de fotografie realizată de FNT

Expoziție foto permanentă

Curator Irina Tapalagă

Foaier Casa de Cultură a Studenților

12.00 CAFEAUA CU TÂLC

Conferinţă de presă / Art Cafe

16.00 MÂNUIM ÎMPREUNĂ

Atelier de mânuire marionete / 6-14 ani

Coordonatori: Nuți și Sorin Dorobanțu

Sala amfiteatru, Casa de Cultură a Studenţilor

16.00 IDENTITATE

Atelier de scenografie / 16-19 ani

Coordonator: Alina Herescu

Sala oglinzilor, Casa de Cultură a Studenţilor

17.00 MARIANA MIHUȚ- Expoziție de fotografie realizată de FNT

Vernisaj

Curator Irina Tapalagă

Galeriile de Artă ale Municipiului Alba Iulia / 30 min.

20.00 GALA PREMIILOR UNITER, ediția a 26-a, 2018

Esplanada Catedralei Romano-Catolice

MARȚI, 8 MAI 2018

11.00 PĂCALĂ, regia Daniel Stanciu

Teatrul de Păpuși Gulliver Galați

Spectacol de teatru pentru copii / 5+

Casa de Cultură a Studenţilor / 60 min

10.00 – 20.00 CĂCIULEANU – Expoziție de fotografie realizată de FNT

Expoziție foto permanentă

Curator Irina Tapalagă

Foaier Casa de Cultură a Studenților

11.00 CAFEAUA CU TÂLC

Conferinţă de presă / Art Cafe

12.00 GEORGE BANU în dialog cu MARINA CONSTANTINESCU despre Teatrul și ”spiritul timpului”

Lansare de carte: GEORGE BANU – Ușa o geografie intimă, Editura Nemira

Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Amfiteatrul 9 / 1h 30min

17.00 – 19.00 MARIANA MIHUȚ- Expoziție de fotografie realizată de FNT

Expoziție foto permanentă

Curator Irina Tapalagă

Galeriile de Artă ale Municipiului Alba Iulia

17.30 De și despre HORAȚIU MĂLĂELE. CINE-I ĂSTA?!, ediție îngrijită de Oana C. Popescu

Lansare de carte, Editura RAO

Casa de Cultură a Studenților, foaier / 30 min

18.00 EDIȚIE SPECIALĂ, spectacol marca Horațiu Mălăele – premiu de excelență în Gala UNITER

Spectacol de teatru pentru tineri şi adulţi / 12+

Casa de Cultură a Studenților /1h 30 min

12.00 – 20.00 Fascinația geniului popular românesc

Expoziție de costume realizată de UNATC „I.L.CARAGIALE“ București

Curator și coordonator prof.univ.dr. Ștefania Cenean

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

20.00 REGELE MOARE, regia Andrei și Andreea Grosu – nominalizări pentru actriță și actor in rol principal în Gala UNITER

Teatrul Național Ion Luca Caragiale București

Spectacol de teatru pentru tineri şi adulţi / 12+

Casa de Cultură a Sindicatelor / 1h 40min

MIERCURI, 9 MAI 2018

11.00 PISICILE NEARISTOCRATE, regia Eva Labadi

Teatrul pentru Copii Arlechino Brașov

Spectacol de teatru pentru copii / 3+

Casa de Cultură a Studenților / 50 min

10.00 – 20.00 CĂCIULEANU – Expoziție de fotografie realizată de FNT

Expoziție foto permanentă

Curator Irina Tapalagă

Foaier Casa de Cultură a Studenților

12.00 CAFEAUA CU TÂLC

Conferinţă de presă / Art Cafe

17.00 – 19.00 MARIANA MIHUȚ- Expoziție de fotografie realizată de FNT

Expoziție foto permanentă

Curator Irina Tapalagă

Galeriile de Artă ale Municipiului Alba Iulia

18.00 CE ZILE FRUMOASE, regia Radu Olăreanu – premiu special acordat UAT Tg. Mureș în Gala UNITER

Universitatea de Arte Tg. Mureș, Facultatea de Arte în Limba Română

Spectacol de teatru pentru tineri şi adulţi / 16+

Casa de Cultură a Studenţilor / 1h

19.00 Fascinația geniului popular românesc

Vernisaj expoziție de costume realizată de UNATC I.L.Caragiale București

Curator și coordonator prof.univ.dr. Ștefania Cenean

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

19.30 PESCĂRUȘUL, regia Andrei și Andreea Grosu

Teatrul Odeon București

Spectacol pentru tineri şi adulţi / 12+

Casa de Cultură a Sindicatelor / 1h 45min

JOI, 10 MAI 2018

11.00 IVAN TURBINCĂ, regia Ion Iurcu

Teatrul de Păpuși Puck Cluj-Napoca

Spectacol de teatru pentru copii / 4+

Casa de Cultură a Studenților / 45 min

10.00 – 20.00 CĂCIULEANU – Expoziție de fotografie realizată de FNT

Expoziție foto permanentă

Curator Irina Tapalagă

Foaier Casa de Cultură a Studenților

12.00 CAFEAUA CU TÂLC

Conferinţă de presă / Art Cafe

12.30 Universul cehovian și materializarea lui prin costum, autoare MARIA DORE

Lansare de Carte/ 30min

Art Cafe

12.00 – 20.00 Fascinația geniului popular românesc

Expoziție permanentă de costume realizată UNATC I.L.Caragiale București

Curator și coordonator prof.univ.dr. Ștefania Cenean

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

17.00 – 19.00 MARIANA MIHUȚ- Expoziție de fotografie realizată de FNT

Expoziție foto permanentă

Curator Irina Tapalagă

Galeriile de Artă ale Municipiului Alba Iulia

18.00 ȘI NEGRU ȘI ALB ȘI GRI, regia Mimi Brănescu – nominalizare pentru actriță în rol secundar în Gala UNITER

Teatrul Metropolis București

Spectacol de teatru pentru tineri şi adulţi / 16+

Casa de Cultură a Sindicatelor/ 2h

20.30 MĂ TOT DUC, spectacol realizat de Oana Pellea și Mihai Gruia Sandu

Asociația GOONG București

Spectacol de teatru pentru tineri şi adulţi /10+

Casa de Cultură a Studenților / 1h 30 min

VINERI, 11 MAI 2018

11.00 FATA BABEI ȘI FATA MOȘNEAGULUI, regia Daniel Stanciu

Teatrul de Animație ȚĂNDĂRICĂ București

Spectacol de teatru pentru copii / 3+

Casa de Cultură a Sindicatelor / 1h 10min

10.00 – 20.00 CĂCIULEANU – Expoziție de fotografie realizată de FNT

Expoziție foto permanentă

Curator Irina Tapalagă

Foaier Casa de Cultură a Studenților

12.00 CAFEAUA CU TÂLC

Conferinţă de presă / Art Cafe

12.00 – 20.00 Fascinația geniului popular românesc

Expoziție permanentă de costume realizată de UNATC I.L.Caragiale București

Curator și coordonator prof.univ.dr. Ștefania Cenean

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

17.00 – 19.00 MARIANA MIHUȚ- Expoziție de fotografie realizată de FNT

Expoziție foto permanentă

Curator Irina Tapalagă

Galeriile de Artă ale Municipiului Alba Iulia

18.00 Povești citite

Prezentarea colecției de audiobook-uri ale Editurii Humanitas / 15 min

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

18.30 …ESCU, regia și versiunea scenică Doru Ana

Teatrul Mic București

Spectacol pentru tineri şi adulţi / 12+

Casa de Cultură a Sindicatelor / 3h (cu pauză)

22.00 O MIE DE MOTIVE, regia Horia Suru

one-man show – Florin Piersic jr.

Teatrul Point / 18+

Casa de Cultură a Studenților/ 1h 40min

SÂMBĂTĂ, 12 MAI 2018

11.30 MAGAZINUL CU JUCĂRII, regia Toma Hogea

Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin Timișoara

Spectacol de teatru pentru copii / 7+

Casa de Cultură a Studenților / 1h 20min

12.00 – 20.00 Fascinația geniului popular românesc

Expoziție permanentă de costume realizată de UNATC I.L.Caragiale București

Curator și coordonator prof.univ.dr. Ștefania Cenean

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

13.00 MÂNUIM ÎMPREUNĂ

Prezentare atelier de mânuire marionete

Coordonatori: Nuți și Sorin Dorobanțu

Sala amfiteatru, Casa de Cultură a Studenţilor

14.00 IDENTITATE

Prezentare atelier de scenografie

Coordonator: Alina Herescu

Sala oglinzilor, Casa de Cultură a Studenţilor

17.00 – 19.00 MARIANA MIHUȚ- Expoziție de fotografie realizată de FNT

Expoziție foto permanentă

Curator Irina Tapalagă

Galeriile de Artă ale Municipiului Alba Iulia

17.00 Cartea râsului și a cercetării, autor RADU PARASCHIVESCU

Două mături stau de vorbă. Scene românești, autor RADU PARASCHIVESCU

Editura Humanitas

Dublă lansare de carte / 45 min

Art Cafe

18.00 GIGI CĂCIULEANU.OmulDans, autoare Ludmila Patlanjoglu

Editura Nemira

Lansare album / 20 min

Casa de Cultură a Studenților, foaier

18.20 CĂCIULEANU – expoziție de fotografie realizată de FNT

Vernisaj – curator Irina Tapalagă / 20 min

19.00 N-AI TU TREABĂ!, regia Alexandru Dabija – premiu pentru întreaga activitate în Gala Uniter

Teatrul Act București

Spectacol de teatru pentru tineri şi adulţi / 16+

Casa de Cultură a Studenților / 1h 20min

21.00 AFRODIZZY

Concert de jazz – LUIZA ZAN & IULIAN PAVELESCU

qb lounge / 75 min

DUMINICĂ, 13 MAI 2018

11.30 Ce frumos râd zmeii când râd!, autoare MIOARA POP

Editura Limes Cluj-Napoca

Lansare de carte / 30 min

Casa de Cultură a Studenților, foaier

12.00 POVESTEA PORCULUI, regia Cristian Mitescu

Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad – Trupa Marionete

Spectacol de teatru pentru copii / 3+

Casa de Cultură a Studenților / 50 min

10.00 – 20.00 CĂCIULEANU – Expoziție de fotografie realizată de FNT

Expoziție foto permanentă

Curator Irina Tapalagă

Foaier Casa de Cultură a Studenților

12.00 CAFEAUA CU TÂLC

Conferinţă de presă / Art Cafe

12.00 – 20.00 Fascinația geniului popular românesc

Expoziție permanentă de costume realizată de UNATC I.L.Caragiale București

Curator și coordonator prof.univ.dr. Ștefania Cenean

Foaier Casa de Cultură a Sindicatelor

18.00 TEXT SHOP – Lectură-spectacol de și cu GIGI CĂCIULEANU

Gigi Căciuleanu Romania Dance Company

Casa de Cultură a Studenților / 1h / 6+

17.00 – 19.00 MARIANA MIHUȚ- Expoziție de fotografie realizată de FNT

Expoziție foto permanentă

Curator Irina Tapalagă

Galeriile de Artă ale Municipiului Alba Iulia

19.30 DON JUAN, regia Andrei și Andreea Grosu – nominalizare pentru actor rol secundar în Gala Uniter

Teatrul de Comedie București

Spectacol de teatru pentru tineri şi adulţi / 12+

Casa de Cultură a Sindicatelor / 1h 20min