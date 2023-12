VIDEO| Explozie de culori de 1 Decembrie, la Alba Iulia: Foc de artificii pe timp de zi, de Ziua Națională a României

Un spital privat din Alba Iulia, „îmbrăcat” cu cel mai mare tricolor din oraș, de 1 Decembrie, Ziua Națională a României!

Spitalul privat construit de doctorul Teodor Holhoș a fost frumos decorat cu ocazia Zilei Naționale a României, 1 Decembrie 2023, cu cel mai mare tricolor din orașul nostru.

Teodor Holhoş, chirurg oftalmolog şi fondatorul clini­cilor de oftalmologie Doctor Holhoş, reţea ce include 5 clinici, construieşte un spital pe cinci etaje în Alba Iulia şi are în plan un al doilea spital la Cluj-Napoca.

„Primul spital este în construcţie, un spital de 5 etaje în Alba Iulia, lucrăm la ultimul etaj. Este un proiect început în urmă cu câţiva ani. Sper ca într-un an, un an şi jumătate să dăm drumul, are şi alte specialităţi medicale pe lângă oftalmologie. Am demarat această construcţie din fonduri proprii în 2017, am întins investiţia pe mai mult timp pentru că nu am vrut să fac credite“, a declarat chirurgul oftalmolog Teodor Holhoş, fondatorul clinicilor Dr. Holhoş, în cadrul unei emisiuni ZF Private Health. El nu a precizat la cât se va ridica investiţia totală în acest spital.

În prezent Dr. Holhoş include o reţea de 5 clinici de oftalmologie în Alba Iulia, Cluj, Sibiu, Turda şi Mediaş.

El mai spune că a dezvoltat aceste clinici de oftalmologie pentru că şi-a dorit foarte mult să profeseze în România şi cum nu a fost primit în sistemul public de sănătate a înfiinţat prima clinică de oftalmologie la Alba Iulia.

