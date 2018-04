VIDEO: Echipa ”XEO HCC” din Alba Iulia S-A CALIFICAT în Semifinalele Campionatului Mondial de Robotică „First Championship USA Detroit”. A câștigat 6 din 9 meciuri

Echipa de robotică XEO a Colegiului Național ”Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia a reușit calificarea în Semifinalele Campionatului Mondial „First Championship USA Detroit”. Anunțul a fost făcut chiar de către profesorul Sebastian Onac.

”XEO HCC Alba Iulia în Semifinale! Ora 17.00, ora României”, a scris profesorul pe rețeaua de socializare Facebook.

Potrivit acestuia, tinerii au reușit să se califice, după ce au câștigat 6 din 9 meciuri și au cumulat un total de 3129 de puncte.

Reamintim că echipa de liceeni au ajuns să reprezinte țara la Campionatul Mondial din Detroit, după ce a câștigat marele premiu al concursului FIRST Tech Challenge Romania. La campionatele naționale au participat 640 de roboți din 20 de țări, iar 128 dintre aceștia s-au calificat la Campionatul Mondial.



Elevii din Alba Iulia au construit un roboţel coordonat prin telefon, capabil se execute mai multe sarcini, inclusiv să ridice obiecte. Roboţelul este coordonat cu ajutorul unui telefon mobil. Creierul acestuia este un alt telefon mobil şi poate fi ghidat de la distanţă prin intermediul unei reţele de Wi-Fi. Acesta are formă dreptunghiulară şi circulă pe roţi, iar în pa rtea din faţă i-au fost montate ”mânuţe” cu ajutorul cărora poate ridica obiecte de mici dimensiuni.

Elevii au câştigat marele premiu al concursul FIRST Tech Challenge Romania, pentru modul în care au proiectat, construit şi programat roboţelul.

Elevii claselor de matematică-informatică HCC:

Alex Drăguș – driver

Mermezan Mihai – coach

Corpodean Darius – driver

David Bogan – mechanic

Cioancă Răzvan – mechanic

Denisa Florea – 3D modelling

Alexandra Jurca – 3d modelling

Şofrac Robert – programator

Claudiu Neamțu – programator

Pop Cristian – programator

Ionuț Hada – programator

Ghişa Alexandru – assembly

Alex Leterna – grafician

Mădălina Rusan – PR

Maria Antonella Serafino – PR

Roxana Popeiu – Notebook editor

Profesori mentori:

Carmen Palcu, prof. info. Grad I HCC

Laura Mureșan, prof. info. Grad I HCC

Sebastian Onac, prof. info. Grad I HCC”

”SC STAR ASSEMBLY SRL, Deimler Mercedes – SPONSOR Oficial.

Alianțele din semifinalele diviziei „Edison”:

1.a. The Brainstormers – Massachusetts, USA

1.b. BrainSTEM Robotics – Pennsylvania, USA

1.c. Two Bits and a Byte – Massachusetts, USA

2.a. Technogods – România

2.b. Evolution Robotics – Massachusetts, USA

2.c. XEO HCC Alba Iulia – România

3.a. Robotic Doges – Pennsylvania, USA

3.b. Omega Robotics – Iowa, USA

3.c. Power Stackers – Ohio, USA

4.a. The „NUTS!” – Ohio, USA

4.b. N.Y.A.N Robotics – Illinois, USA

4.c. Dynamic Signals – Illinois, USA

Mulțumim Technogods pentru încredere!

Alianțele din cele 9 meciuri jucate:

Alianța 1 – Polonia,

Alianță 2 – New Jersey USA,

Alianța 3 – Maryland USA,

Alianța 4 – Iowa USA,

Alianța 5 – Michigan USA,

Alianța 6 – Massachusetts USA,

Alianța 7 – Massachusetts USA,

Alianța 8 – Minnesota USA,

Alianța 9 – Germania.

Punctaje meciuri : 146-226, 411-490, 508-325, 226-369, 320-119, 511-350, 411-162, 403-292, 193-122.

Meciuri câștigate: 6 din 9;

Punctaj total cumulat: 3129.

Mulțumim tuturor colegilor profesori de la Colegiul Național „Horea, Closca și Crișan”, Alba Iulia pentru susținere și înțelegere, în mod deosebit directorilor prof. Cerbul Valer, prof. Schiau Sorin și ec. Ioana Bardahan.

Sponsori: STC, IQUEST, ELECTRO ALFA, Rotary Club Alba Iulia, ELECTRO ALFA, Whitecity Code, STP Alba Iulia, Total Business Land, Farmaciile EURO FARM, Asocia Maria Beatrice, Asociația Haiducii Albei.

Biletele de avion și cazarea în Detroit – SUA au fost asigurate de Primăria și Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia.

Mulțumim Ziarul Unirea – Robert Ghergu, Dragoș Suciu, dir. Zelu Popa pentru tot suportul!

Cu susținerea BRD FIRST Tech Challenge România!”, a scris profesorul Sebastian Onac, pe Facebook.