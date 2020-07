VIDEO| DJ 103E, Gârbova de Jos – Gârbovița – Gârbova de Sus „a văzut” pentru prima dată asfaltul, rezultat al colaborarii dintre Primăria Aiud și CJ Alba

DJ 103E, Gârbova de Jos – Gârbovița – Gârbova de Sus „a văzut” pentru prima dată asfaltul, rezultat al colaborarii dintre Primăria Aiud și CJ Alba • Ion Dumitrel: ”Am cerut de mult timp să facem acest parteneriat, însă cu doamna Oana Badea am putut”

Drumul Județean care pornește din DN 1, până la Gârbova de Sus, multă vreme uitat, acum este asfaltat pentru prima dată, urmare a unei colaborări dintre Primăria Aiud și Consiliul Județean Alba. Potrivit declarațiilor reprezentanților CJ Alba la finalul lunii august lucrările vor fi finalizate.

Cum s-a ajuns de la drumul de pământ și piatra la asfaltare

Oana Badea, primarul Aiudului a declarat că „Soluția a fost parteneriatul cu consiliul județean, a fost una din opțiunile mele, aceea de a dezvoltă acest parteneriat în beneficiul aiudenilor. Pentru mine, aiudeni nu înseamnă numai locuitorii orașelor, ci înseamnă și locuitorii satelor și localităților aparținătoare. Gârbova de Sus, Gârbovița și Gârbova de Jos beneficiază de acest drum care le unește și care nu a fost niciodată asafaltat, în baza acestui parteneriat pe care îl dezvoltăm. Nu este singurul domeniu acesta, însă este esențial, este important și aduce gârbovenilor, celor din Gârbova de Sus, Gârbovița și părții de Gârbova de Jos care este pe acest drum, aduce un benficiu major”.

Aceasta a mai adăugat că „Oamenii erau deja la capătul răbdărilor, fiecare evoluase. Viața i-a făcut mai atenți cu timpul lor, cu siguranță în trafic, au mașini, tinerii au alte mijloace de deplasare, bicicletă, poate chiar scuter și aveau nevoie de acest beneficiu. Eu mă bucur că fondurile europene au putut fi valorificate aici, mă bucur că a fost sensibilizat Consiliul Județean și am putut împreună să dăm acest asfalt pentru prima dată”.

Întrebată dacă va mai asflata și alte drumuri din cele trei Gârbove, primarul a răspuns că „Ieri am avut o întâlnire cu Ministrul Fondurilor Europene, eu de mai mult de un an port o corespondeță cu cu cei responsabili, pentru că din finanțarea următoare să avem eligibile sume pentru drumurile interioare aparținând „ruralului din urban”, așa l-am definit eu. Avem foarte multe localități de tip rural care aparțin de municipiu și care nu au putut beneficia niciodată de finanțare pentru că nu erau eligibile. Repet, o corespondență de mai bine de un an ne-a adus, ieri, un răspuns care m-a bucurat enorm, acela că pe finanțarea din 2021 vor fi eligibile drumurile interioare din Gârbova de Sus, Gârbovița, din Păgida, Ciumbrud, Sâncrai, Măgina, lucruri foarte importante pentru cetățeni. Aș vrea să readuc în atenția dumneavoastră faptul că pentru prima dată Gârbova de Sus și Gârbovița beneficiază de rețeaua de apă, care este un alt proiect major. Ne-am corelat, o parte din întârziere s-a datorat lucrărilor pentru magistrala de apă. Oamenii de aici nu au avut o rețea de apă potabilă. Iată două proiecte majore, rețeaua de apă și asfaltarea, în acești patru ani, într-un parteneriat fiabil pentru cetățeni”.

”Am cerut de mult timp să facem acest parteneriat, însă cu doamna Oana Badea am putut”

Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel a spus că „Ne dorim de foarte mult timp să aducem această bucurie locuitorilor din această zonă, de pe această vale frumoasă, sunt mulți ani de când am tot încercat să găsim o soluție, iată, o avem. E mare lucru să aduci bucurie oamenilor, ne-am dorit tot timpul să fim langă ei și suntem, iată, și aici. Spunea doamna primar despre drum, despre alimentarea cu apă, până la urmă este o zonă care trebuie să se dezvolte, nu trebuie părăsită, oamenii să vină să își modernizeze locuințele, copiii să vină acasă și în felul acesta să revitalizăm această zonă atât de frumoasă. Este o dorință care devine realitate”.

Întrebat din inițiativa cui a pornit acest proiect, Ion Dumitrel a precizat că investiția este rezultatul unui parteneriat dintre CJ Alba și Primăria Aiud: „Eu mi-am dorit de mult și nu am avut cu cine să fac parteneriatul, și spun fără nicio tentă, spun doar realitatea. Am cerut de mult timp să facem acest parteneriat, însă cu doamna Oana Badea am putut. Acesta este norocul oamenilor din zonă și norocul nostru, celor din Consiliul Județean, că am mai rezolvat o problemă pe care ne-am dorit să o rezolvăm”.

Când va fi finalizată investiția

„În primul rând aș vrea să vă spun că sunt foarte mulțumit de calitatea lucrărilor executate. În momentul de față am ajuns aproape la finalizarea investiției, suntem la faza în care turnăm covorul asfaltic. Investiția este în jur de 6 milioane de lei, deci 60 miliarde de lei vechi și până acum am făcut plăți de aproape 40-45 miliarde. Așa cum vă spuneam suntem în faza finală și sigur în 23 august vom veni la recepția terminării lucrărilor. Am început pe fonduri proprii și apoi am reușit datorită Programul Operațional Regional să îl trecem pe fonduri europene. Contribuția Consiliului Județean este de 10%”, a declarat Marius Hațegan, Vicepreședintele Consiliului Județean Alba”.