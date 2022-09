VIDEO | Cupru Min, ultimul mohican al industriei miniere din România, se pregătește să crească cu aproximativ 50% capacitatea de extracție a zăcământului cuprifer

Cupru Min Abrud face investiții în dotări tehnice la Cariera Roșia Poieni

*Compania se pregătește să crească cu aproximativ 50% capacitatea de extracție a zăcământului cuprifer, până la aproape 9 milioane de tone anual, din anii 2030!

Cupru Min Abrud este singurul obiectiv minier din România care funcționează la ora actuală, recent compania minieră împlinind 45 de ani de la începerea explotării la Roșia Poieni. Pe parcursul fluxului tehnologic, zăcământul extras din carieră prin prin excavare după descopertare și detonarea masivului muntos este transportat cu mijloace auto, iar după concasare rocile cu substanță minerală utilă ajung pe benzi transportoare la Uzina de Preparare Dealul Piciorului, unde sunt mărunțite și transformate în concentrat de cupru, prin flotație, sterilul rezultat fiind depozitat ulterior în iazul de decantare de la Valea Șesei, unde sunt neutralizate și apele reziduale procesului de fabricație.

În carieră, sunt două etape: descopertarea, adică îndepărtarea stratului care nu este util și pregătirea, adică extragerea minereului, drumurile de acces fiind realizate tot de către companie, cu piatră și andezit aduse dintr-o altă carieră. Sterilul rezultat din descopertare se depozitează la haldele Cuibarului și Gemăna.

„Rezerva națională de la Roșia Poieni este 60 – 65% din total substanță minerală utilă neferoasă, adică cupru, aur, argint, care este cantonat în zăcământul de la Cupru Min.

Zăcământul se dezvoltă de la altitudinea de 1.000 – 1.200 de metri până la circa 150 metri sub nivelul mării. Acest zăcământ are forma unui dom, aproape cilindrică, care se întinde de la 1.000 de metri până la 150 m sub nivelul mării. În zăcământul acesta este cantonată substanța minerală utilă. Exploatarea se face cu trepte inverse, adică de sus în jos. Altfel spus, cu cât exploatarea merge zi cu zi, săptămână cu săptămână, an cu an, exploatarea coboară, ceea ce înseamnă că cheltuielile cresc cu fiecare zi, cu fiecare lună, cu fiecare an. De aceea, trebuie avut în vedere că această unitate, pentru a-și menține capacitatea de producție, practic toate investițiile care se fac nu se realizează pentru creșterea capacității, ci pentru menținerea capacității. Pe măsură ce exploatarea avansează în adâncime, cresc și cheltuielile de exploatare”, a declarat pentru ziarul „Unirea” ing. Tiberiu Rațiu, directorul general al SC Cupru Min SA Abrud.

„Eu sunt de 2 ani de zile director general. Am abordat problemele unității ca un tot unitar, adică nu am luat în calcul doar cariera (Roșia Poieni), nu am luat în calcul doar spațiul de depozitare, nu am luat în calcul numai utilajele cu care lucrăm, am luat-o în calcul ca un tot unitar. Mai mult, am încercat să privim problema și din punctul de vedere al specialiștilor și al oamenilor cu care facem această exploatare. Deci toate sunt importante: și cariera, și uzina, și spațiul de depozitare, și personalul.

Cariera Cupru Min Roșia Poieni, astăzi, încercăm să o profilăm să ajungem la un model de carieră care a fost profilat inițial, care a ținut cont de raportul între minereu și descopertare, adică să existe un raport optim între ceea ce descopertăm și ceea ce obținem. Dacă nu descopertăm cât trebuie, nu putem pune în valoare rezerva pe care mâine trebuie să o exploatăm. Dacă descopertăm mai mult, acest lucru trebuie susținut prin investiții, pentru care statul român nu ne acordă niciun fel de subvenție. Deci noi mergem fără subvenționare. Este societate pe acțiuni, care singură își creează plusvaloarea, profitul, și își reia procesul de producție zi de zi”, a spus directorul general Tiberiu Rațiu.

El aprecizat că exploatarea zăcământului nu se încheie odată cu modelul de carieră Z2 – extins al Cupru Min acceptat de Agenția Națională pentru Resurse Miniere, care acordă licența de exploatare, ci ulterior se realizează pe alte modele de carieră, care stabilesc alt raport între minereu și descopertare, abrodând altfel și stabilitatea lucrărilor miniere. În prezent, modelul de carieră actual mai poate merge în jos cu încă 3 trepte a câte 15 metri adâncime fiecare, dar nu mai mult de 4 trepte.

Modelul de carieră actual se va termina în 8 – 10 ani și jumătate, dar concluziile lucrărilor miniere de prospecțiune care s-au făcut în anii ’60, când a fost descoperit zăcământul, relevă faptul că rezerva de substanță minerală utilă, cu cât exploatarea avansează în adâncime, filonul este mai bine evidențiat, nu este spectaculos mai bogat, dar se concentrează pe anumite zone și este mult mai constant. Noul model de carieră și cantitatea de zăcământ care va putea fi exploatată urmează să fie avizate de către ANRM, pe baza unui proiect elaborat de către proiectanți la solicitarea Cupru Min, aceștia stabilind noul raport de descopertare și minereu.

„La calculul făcut de noi, dacă am merge cu 6 milioane de tone anual cât este masa minieră pe care o extragem anual, undeva la 350 – 400 de ani de aici înainte am avea rezervă, dar condițiile de zăcământ se schimbă: cu cât mergem mai în adâncime, acel con care se realizează, gura de exploatare, se strâmtează, deci va trebui să facem mult mai multă descopertare, iar raportul între minereu și descopertă va fi altul.

Asta înseamnă alt model de carieră. (…) Unitatea noastră a fost proiectată inițial pentru 16 milioane de tone de zăcământ să fie prelucrat anual, dar apoi s-a revenit, s-a recalculat și s-a repoziționat în raport cu utilajele care există și de randamentele de explotare care s-au putut obține de-a lungul timpului și s-a ajuns la ideea că undeva până la 9 milioane de tone anual ar fi viabil un tip de exploatare la Cupru Min și ar fi și rentabil la 9 milioane de tone anual. Astăzi suntem la 6 milioane de tone anual și tindem ca până în anii 2030 să ajungem, în programul nostru de investiții, undeva apropiat de cifra de 9 milioane de tone anual”, a spus directorul general.

El a reiterat însă faptul că în această cifră raportul dintre descopertare și substanța minieră utilă va fi mai mare, de cel puțin 2 : 1, la o mașină de substanță minerală utilă exploatată, de exemplu, descopertarea trebuind să fie de 2,5 mașini.

După epuizarea modelului de carieră actual, Cupru Min Abrud va trebui să-și adapteze fluxul tehnologic la noul model de carieră. Dacă fluxul tehnologic de la debutul exploatării se baza pe utilaje de descopertare cu cupa de 5 – 8 mc, iar autobasculantele erau de 27 – 55 de tone, în ultimii ani Cariera Cupru Min s-a modernizat, aliniindu-se la cerințele mondiale, astfel că în prezent utilajele de încărcare frontală și excavatoarele au cupele de 8, 10 și 16 mc, mașinile de transport au capacitatea chiar și de 92 de tone, în acest mod crescând eficiența activității și scăzând mult costurile de exploatare față de cele proiectate, prin creșterea capacității de transport și reducerea timpului necesar încărcării autobasculantelor.

Când vom deschide cariera pe alte modele de carieră, noi suntem pregătiți cu alte tipuri de utilaje. Utiajele de forat vor fi cu performanță mai mare, dotare americană. Utilajul este făcut la comandă, fiind dotat cu echipamente speciale pentru Cupru Min, recepția urmând să fie realizată luna viitoare, în SUA. Foreza acționată cu motoare termice și hidraulice costă peste 1 milion de euro, fiind plătit deja un avans de 30%. Aceasta are capacitatea de a menține singură 3 fronturi active de lucru zilnic.

În privința descopertării, compania a preluat din bunele practici ale minerilor din Chile. „O mașină de 92 de tone de ultimă generație, Euro 6, dacă o exploatezi eficient, este capabilă ca în 3 ani de zile să realizeze 2,7 – 3 milioane de tone. O astfel de autobasculantă costă între 1 – 1,2 milioane de tone. De când sunt eu director general am cumpărat 3 autobasculante de mare capacitate din totalul parcului auto, de 12 mașini de transport, iar media vechimii autobasculantelor este de circa 11 ani, deci nu sunt vechi”, a spus Tiberiu Rațiu.

Împreună cu specialițtii de la Petroșani, Cupru Min a rezolvat și problemele de mediu: evacuarea apelor care se acumulează în talpa carierei, la bază, care va fi făcută după un sistem modern exact ca în Chile, cu o cisternă de mare capacitate, de 22 de tone, remorcată de un tractor gigant, cisternă care a fost deja achiziționată, urmând doar să fie livrată până al sfârșitul anului.

Apele acide vor fi neutralizate apoi în iazul de decantare de la Valea Șesei, unde ajung apele bazice din procesul de flotație.

Directorul general a spus că, recent, Cupru Min Abrud a demarat achizițiile pentru încă două excavatoare cu capacitatea de 8,5 mc – unul acționat electric (electrohidraulic), iar unul acționat termic (Diesel). De asemenea, până la finele anului, compania așteaptă livrarea unei autobasculante de mare capacitate, iar anul viitor, intenționează să procure alte două autobasculante articulate de 27 de tone, de ultimă generație, pe lângă cele 3 autobasculante existente, folosite acum la transportul pietrei și arocamentelor pentru construcția drumurilor și întreținerea lor corespunzătoare. O mașină de acest tip costă 3 – 400.000 de euro, licitația fiind câștigată de Caterpillar.

În concluzie, investițiile în dotări tehnice ale carierei Cupru Min Abrud sunt reprezentate de două autobasculante de 27 de tone, instalația de foraj, tractorul cu cisternă, două excavatoare, iar în planul de achiziții pe 2023, 1 – 2 autobasculante de 92 tone (Komatsu, Terex, Volvo).