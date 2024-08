VIDEO | Cel mai mic oraș din România se află în județul Alba: Are doar 3.2 km pătrați, peste 5.000 de locuitori și numeroase obiective turistice

Cel mai mic oraș din România se află în județul Alba: Are doar 3.2 km pătrați, peste 5.000 de locuitori și numeroase obiective turistice

Abrud, frumosul oraş din Munţii Apuseni, județul Alba, este cel mai mic oraş din România, din punct de vedere al suprafeţei. Are doar 3.2 km pătrați, peste 5.000 de locuitori, numeroase obiective turistice și se află aproape de 2 aeroporturi importante.

România are multe orașe mari, dar și mai multe așezări urbane de mai mici dimensiuni. Cel mai mic oraș din țară ca suprafață este Abrud din județul Alba. Are peste 5.000 de locuitori, o suprafață de doar 3.2 km pătrați și este atestat documentar din anul 1271. Situat în depresiunea omonimă, la confluenţa pârâului Cerniţa cu râul Abrud, la 65 km nord-vest de municipiul Alba Iulia, micul oraș este cunoscut pentru mineritul aurului încă din epoca daco-romană, sub numele de Abruttus.

Abrud, situat în județul Alba, este recunoscut ca fiind cel mai mic oraș din România în termeni de suprafață. Deși mic în dimensiuni, acest oraș are o istorie bogată și un farmec aparte, atrăgând atenția atât a localnicilor, cât și a vizitatorilor.

Istoria și importanța orașului Abrud

Abrudul, cu o suprafață de doar 3,9 kilometri pătrați, a jucat un rol semnificativ în istoria României. Orașul este menționat în documente istorice încă din secolul al XIII-lea, fiind cunoscut pentru activitățile sale miniere. Abrudul a fost un important centru de extracție a aurului, contribuind la dezvoltarea economică a regiunii.

În perioada stăpânirii romane (106-275 d. Hr.) aşezarea este cunoscută sub numele de Alburnus Minor (azi, Roșia Montană). În această perioadă, localitatea era apărată de o fortificaţie, parte din sistemul de apărare al minelor de aur, abandonată în secolul al III-lea, înscrisă pe lista monumentelor istorice din județul Alba. Totodată, numele așezării provine de la numele antic al râului Abrud.

De-a lungul timpului, Abrudul a fost martorul unor evenimente istorice importante, inclusiv Revoluția de la 1848, unde Avram Iancu, eroul național al românilor transilvăneni, a avut un rol crucial. Astăzi, orașul păstrează urmele acestui trecut glorios, având numeroase clădiri și monumente istorice care atrag turiștii.

Atracții turistice și culturale

Deși este cel mai mic oraș ca suprafață, Abrudul oferă o varietate de atracții turistice. Printre cele mai notabile se numără Biserica Ortodoxă „Sfântul Nicolae”, un edificiu religios impresionant, și clădirea vechii primării, care găzduiește Muzeul de Istorie și Etnografie. Acest muzeu prezintă artefacte și exponate legate de istoria și tradițiile locale, oferind vizitatorilor o privire în trecutul orașului.

Pe lângă atracțiile istorice, Abrudul este înconjurat de peisaje naturale pitorești, fiind situat în Munții Apuseni. Zona oferă oportunități pentru drumeții și explorări, atrăgând iubitorii de natură și aventură. De asemenea, Abrudul găzduiește diverse evenimente culturale și festivaluri, care celebrează tradițiile locale și aduc laolaltă comunitatea.

Abrudul, cel mai mic oraș ca suprafață din România, demonstrează că dimensiunea nu este un impediment pentru a avea o istorie bogată și un viitor promițător. Cu o combinație de atracții istorice, culturale și naturale, Abrudul continuă să fascineze și să inspire, fiind un exemplu de perseverență și adaptabilitate.

Pentru cei interesați, în topul celor mai mici orașe din țară, Abrud este urmat în listă de orașele Darabani (din Botoșani- 3.4 km pătrați), Plopeni- Prahova (4.73 km pătrați), Cugir – Alba (5.12 km pătrați), Huși – Vaslui (5.2 km pătrați) dar și alte câteva care au suprafața mai mică de 10 km pătrați.

De celalată parte, deși mulți consideră că Bucureștiul este cel mai mare oraș din România, din toate punctele de vedere, se pare că, de fapt, cel mai mare oraș ca suprafață din România este Broșteni, din județul Suceava, cu o suprafață de 594.66 de kilometri pătrați. Este urmat de Vișeul de Sus, cu 443.06 kilometri pătrați și Săcele, din Brașov, cu 320 de kilometri pătrați. Capitala este, însă, orașul unde locuiesc cele mai multe persoane.

