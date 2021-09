VIDEO| Bucuria din ochi l-a dat de gol pe primarul Pleșa: e mega fan Phoenix! Ce spune acesta despre trupa consacrată

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 17 – 23 septembrie 2021. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

The Boss Baby: Family Business 3D / Boss Baby: Afaceri de familie

Regia: Tom McGrath

Cu: Alec Baldwin, James Marsden, Amy Sedaris, Ariana Greenblatt, Jeff Goldblum

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 113 min

Rating: AG

În continuarea comediei animate-blockbuster nominalizate la Oscar®, produsă de DreamWorks Animation, frații Templeton – Tim (James Marsden) și fratele său Boss Baby Ted (Alec Baldwin) – au devenit adulți și s-au îndepărtat unul de celălalt. Tim este acum un tată căsătorit. Ted este CEO al unui fond financiar. Dar un nou bebe-șef cu o abordare modernă și o atitudine de învingător este pe cale să-i reunească din nou… și să inspire o nouă afacere de familie.

Dublat: Vineri pana Joi 13:00; 15:30

Zăpadă, Ceai și Dragoste

Regia: Cătălin Bugean

Cu: Liviu Vârciu, Levent Sali, Angel Popescu

Gen Film: Comedie, SF

Durată: 120 min

Rating: AP 12

Zăpadă, Ceai si Dragoste spune povestea a trei prieteni care printr-o conjunctura mai putin fericită ajung la închisoare. Acolo își plănuiesc evadarea și cu ajutorul unui mafiot local reusesc sa evadeze doar pentru a pregati urmatorul jaf.

Vineri pana Joi 18:30; 21:00

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings 3D / Shang-Chi și legenda celor zece inele

Regia: Destin Cretton

Cu: Awkwafina, Michelle Yeoh, Simu Liu, Florian Munteanu

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 139 min

Rating: AP 12

Shang-Chi, eroul acestui film, este „Stăpânul Kung-Fu” din Marvel Comics. Când el este atras în organizația clandestină a celor Zece Inele, devine forțat să se confrunte cu trecutul pe care credea că l-a lăsat în urmă.

Vineri pana Joi 17:50; 20:40

After We Fell / După ce ne-am îndrăgostit

Regia: Castille Landon

Cu: Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford

Gen Film: Drama, Romantic, Dragoste

Durată: 104 min

Rating: AP 12

Cel de-a treilea capitol al francizei „After” o găsește pe Tessa începând un nou capitol captivant din viața ei. Dar, în timp ce se pregătește să se mute la Seattle pentru o slujbă de vis, gelozia lui Hardin și comportamentul lui imprevizibil ajung la un nivel insuportabil și amenință să pună capăt relației lor pasionale. Situația lor se complică atunci când tatăl Tessei se întoarce și ies la iveală dezvăluiri șocante despre familia lui Hardin. În cele din urmă, Tessa și Hardin trebuie să decidă dacă merită să se lupte dragostea lor sau dacă este timpul să meargă pe căi separate.

Vineri pana Joi 18:10; 20:20

Malignant / Malignant – Încarnarea răului

Regia: James Wan

Cu: Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young, Michole Briana White, Jacqueline McKenzie

Gen Film: Horror, Thriller

Durată: 116 min

Rating: N 15

Madison este paralizată de viziuni șocante ale unor crime cumplite, iar chinul ei se înrăutățește pe măsură ce își dă seama că visele ei sunt de fapt realități terifiante.

Vineri pana Joi 15:45

Candyman

Regia: Nia DaCosta

Cu: Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett, Colman Domingo, Kyle Kaminsky, Vanessa Williams

Gen Film: Horror, Thriller

Durată: 96 min

Rating: N 15

O „continuare spirituală” a filmului de groază „Candyman” (1992), a cărui acțiune revine în cartierul Cabrini Green din Chicago, acolo unde a început legenda. Dintotdeauna locuitorii cartierului au fost terorizați de o poveste care s-a răspândit în comunitate despre un ucigaș supranatural cu o mână-cârlig, ușor de invocat de cei care îndrăznesc să îi repete numele de cinci ori într-o oglindă.

Vineri pana Joi 16:25

Space Jam: A New Legacy / Space Jam: O nouă eră

Regia: Malcolm D. Lee

Cu: Zendaya, Sonequa Martin-Green, Don Cheadle, Gabriel Iglesias, LeBron James

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie

Durată: 121 min

Rating: AG

Bine ați venit la Meciul Secolului! Campion de baschet și icon global, LeBron James, merge într-o aventură epică, atemporală alături de Gaşca Tune şi Bugs Bunny, cu filmul live-action „Space Jam: A New Legacy”.

Această călătorie de transformare are loc la intersecţia a două lumi care dezvăluie cât de departe vor merge unii părinți pentru a se conecta cu copiii lor. Când LeBron și tânărul său fiu, Dom, sunt prinși într-un spațiu digital de un AI (Artificial Intelligence) necinstit, LeBron trebuie să-i aducă în siguranță acasă, conducând-i pe Bugs Bunny, Lola Bunny și întreaga bandă de Looney Tunes, foarte cunoscuţi ca nedisciplinați, să câștige împotriva campionilor digitalizaţi ai AI pe teren: un număr semnificativ de profesionişti de baschet, așa cum nu ai mai văzut.

Dublat: Vineri pana Joi 13:50

Luca 3D

Regia: Enrico Casarosa

Cu: Maya Rudolph, Jacob Tremblay, Jack Dylan Grazer, Giacomo Gianniotti, Jim Gaffigan

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie

Durată: 100 min

Rating: AG

Luca, un băiețel simpatic, trăiește o vară de neuitat pe Riviera italiană, plină de gelato, paste și nenumărate plimbări pe scuter. Luca împărtășește aceste aventuri cu noul său cel mai bun prieten, dar toată distracția este amenințată de un secret profund ținut: el este un monstru marin dintr-o altă lume, chiar de sub suprafața oceanului.

Dublat: Vineri pana Joi 13:30

