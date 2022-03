VIDEO| Bombardament rus la un spital destinat îngrijirii pacienţilor bolnavi de cancer: „Doar un nebun îi poate ataca pe cei slabi”

Nouă coloană de blindate rusă, prinsă în ambuscadă de forțele ucrainene. Forțele armatei ucrainene au făcut publice imagini cu o nouă ambuscadă în care a căzut o coloană de blindate a forțelor de invazie ruse trimise de Vladimir Putin.

Clipul arată distrugerea unui tanc rusesc T-72 și a unui blindat, plus a unui alt vehicul militar neidentificat.

#Ukraine: Very dramatic footage of a Russian convoy ambushed yesterday, showing the destruction of a T-72(B3) and a BTR-82A, as well as the detonation of an unseen Russian vehicle. pic.twitter.com/R8JwSGMQUS

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 11, 2022