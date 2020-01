VIDEO. Atenționarea ministrul Transporturilor pentru Contractorii loturilor 1 şi 2 ale Autostrăzii Sebeş-Turda. Cum arătau cele 2 loturi, filmate complet, la finalul anului 2019

Aflat într-o vizită pe șantierele nefinalizate ale Autostrăzii Sebeș-Turda, Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, i-a chemat pe toți antreprenorii care se ocupă de lucrările la cele două loturi nefinalizate. Acesta a ținut să-i atenționeze ferm pe antreprenorii şi subcontractorii celor două firme străine, transmițând că „nimeni nu îşi bate joc de România şi de banii românilor”.

Ministrul Transporturilor i-a somat pe reprezentanții celor două firme străine să se ”achite de obligaţiile pe care le au”. Este vorba de firmele Pizzarotti și Aktor, din Italia, respectiv Grecia. „Nu sunt puţini bani (…) Vă rog să vă achitaţi de obligaţiile pe care le aveţi”, le-a spus ministrul reprezentanţilor celor două firme străine.

Lucian Bode i-a chemat pe toţi antreprenorii care lucrează pe aceste două loturi şi i-a pus să îşi asume remedierea tuturor problemelor apărute în ultima perioadă: datoriile faţă de subcontractori şi întârzierile acumulate în derularea proiectelor. De asemenea, la întâlnire au fost invitaţi, pentru prima dată, şi subcontractorii. Întâlnirea are loc la Centrul de Întreţinere şi Comandă de la Dumbrava, aflat pe lotul 4 ala autostrăzii Sebeş – Turda. Discuţiile au loc în prezenţa şefului CNAIR, Sorin Scarlat.

”Eu cred că statul român este onest şi se achită de obligaţii faţă de antreprenor şi îmi doresc ca şi antreprenorul, la rândul său, să se achite de obligaţiile pe care le are faţă de stat şi faţă de antreprenor. Firmele româneşti care nu sunt plătite 3-4 luni de zile, au o direcţie clară: faliment. Nu îmi doresc asta. Nu doresc să reziliem contracte în derulare, dar oameni buni, să stăm şi să constatăm că nu există progres fizic… cu antreprenori neplătiţi, nu cred că este normal să stăm şi să ne uităm”, a spus ministrul Transporturilor.

Potrivit ministrului Lucian Bode, în prezent stadiul fizic de execuţie pe lotul 1 este de 82,6%, iar situaţia plăţilor de 69,82%.

Reprezentantul Pizzarotti a spus că firma a finanţat proiectul cu bani proprii, aduşi din Italia, în sumă de 40 de milioane de euro. Acesta a precizat că în realitate progresul fizic este de fapt de 85%, în timp ce progresul financiar este de abia aproximativ 70%. ”Restanţele cu furnizorii sunt cele din ultimele două trei luni. Asta arată că relaţiile cu furnizorii sunt bune şi durează de ani buni”, a spus reprezentanul firmei. Acesta a mai adăugat că doreşte să lucreze în continuare în România.

„Avem suficienţi bani să plătim tot ceea ce se realizează” a declarat Lucian Bode, care a precizat că Bugetul Ministerului Transporturilor a fost executat în 2017 la dimensiunea de 8,1 miliarde de lei, iar în următorul an, cheltuiala a fost de 7,5 miliarde de lei. În anul precedent, 2019, „am cheltuit 11,2 miliarde de lei”.

„Anul acesta avem un buget aprobat, prin Legea Bugetului, 12,1 miliarde lei. Deci cu 70-80% mai mare decât execuția din 2018” a mai adăugat Lucian Bode.

Cum arătau cele 2 loturi, filmate complet, la finalul anului 2019

Lotul 1 al autostrăzii Sebeş-Turda (Sebeş – Sântimbru) are o lungime de 17 km şi este construit de Asocierea Impresa Pizzarotti & C SPA Pomponio Construcţii SRL. Lotul 2 (km 17+000 – km 41+250, de la Sântimbru la Aiud-Rădeşti) are o lungime de 24,25 km şi este realizat de Asocierea Aktor Technical Societe Anonyme (AKTOR SA) – S.C. EuroConstruct Trading 98 S.R.L. (în insolvenţă).

Probleme mai mari sunt cele de pe lotul 2 al autostrăzii Sebeş-Turda. Lucrările pentru care termenele de finalizare s-au tot prelungit, au ajuns abia la stadiul fizic de 61,50%, în timp ce stadiul financiar (facturile plătite) fiind de 49,70%.

Subcontractorii au cerut garanţii şi soluţii ministerului şi CNAIR cu privire la încasarea banilor. La sfârşitul anului trecut, angajaţii uneia dintre firmele care execută lucrări pe lotul 2 al Autostrăzii Sebeş-Turda şi care a subcontractat realizarea terasamentelor de la antreprenorul general, firma Aktor, au intrat în grevă din cauza plăţilor restante şi a lipsei materialelor.