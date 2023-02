VIDEO| Acțiune de amploare a polițiștilor din județul Alba pentru depistarea șoferilor sub influența substanțelor interzise la volan: Câte permise au suspendat agenții

Două sute treizeci și opt de conducători auto au fost testați de polițiștii rutieri din județul Alba, noaptea trecută, în cadrul unei acțiuni care a vizat combaterea conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influența alcoolului sau a drogurilor. Polițiștii au depistat 5 conducători auto care au urcat la volan după ce au consumat alcool sau droguri.

În noaptea de 04/05 februarie 2023, Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat o amplă acțiune care a avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere și depistarea conducătorilor auto care pun în pericol siguranța traficului rutier și conduc autovehicule fiind sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor.

Polițiștii au acționat în filtre rutiere și au oprit, pentru control, 234 de conducători auto. În urma testărilor, pentru 5 dintre aceștia au rezultat valori pozitive în ceea ce privește consumul de alcool sau droguri, în 4 dintre aceste situații fiind constatate fapte de natură penală.

Au fost reținute 3 permise de conducere și au fost retrase 4 certificate de înmatriculare.

În jurul orei 20,40, polițiștii Secției 1 Poliție Rutieră Galda de Jos, în timp ce acționau împreună cu polițiștii Biroului Rutier Alba Iulia, pe raza localității Șard, comuna Ighiu, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tânăr de 25 de ani, din comuna Ighiu.

În urma testării conducătorului auto, cu aparatul drogtest, a rezultat că era sub influența substanțelor psihoactive, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre biologice, pentru stabilirea prezenței, în organism, a substanțelor interzise.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

În jurul orei 22,00, polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Vințu de Jos au oprit, pentru control, pe strada Lucian Blaga din Vințu de Jos, un autoturism condus de un tânăr de 23 de ani, din comuna Vințu de Jos.

În urma testării conducătorului auto, cu aparatul drogtest, a rezultat că era sub influența substanțelor cu efect psihoactiv, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre biologice, pentru stabilirea prezenței, în organism, a substanțelor interzise.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

În jurul orei 23,20, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, pe raza localității Teleac, un autoturism condus de un tânăr de 24 de ani, din Alba Iulia.

În urma testării conducătorului auto, cu aparatul drogtest, a rezultat că era sub influența substanțelor psihoactiv, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre biologice, pentru stabilirea prezenței, în organism, a substanțelor interzise.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

La data de 4 februarie 2023, în jurul orei 23,30, polițiștii rutieri din Alba Iulia au intervenit pe DJ 107 C, unde a fost semnalată producerea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale.

Din primele cercetări efectuate de polițiști, a rezultat că un bărbat de 30 de ani, din comuna Ciugud, în timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul asupra acestuia și s-a răsturnat, în afara carosabilului.

În urma testării conducătorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 1,26 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Față de conducătorul auto a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului și a fost luată măsura reținerii, pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru dispunerea măsurilor legale.