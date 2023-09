Victorii ale „republicanilor” uniriști la Sebeș: Ambele echipe de juniori de la CSM Unirea Alba Iulia s-au impus în derby-urile județene

Ambele echipe de juniori republicani de la CSM Unirea Alba Iulia s-au impus în derby-urile județene din deplasare cu LPS „Florin Fleșeriu” Sebeș din campionatele naționale.

Meciurile au contat pentru etapa a doua din repspectivele întreceri.

La juniori U19 duelul de pe Stadionul „Arini” a fost câștigat cu 3-0 (2-0) de CSM Unirea Alba Iulia (hatttrick Cosmin Ionaș-Rădoi, în minutele 15, 23 și 87). Iată componența celor două formații: *LPS Sebeș (antrenor principal Cosmin Groza): D. Groza – Alb, T. Fleacă (cpt.), G. Fleacă, Ghibu, R. Țălnar, D. Avram, Buhazi, Nistor, Șerb, Crețu (An. Oancea, Fălămaș, Morariu, Boca, Farca, D, Popa); *CSM Unirea Alba Iulia (antrenor principal George Țălnar): R. Pauletti – An. Maier (cpt.), Cârja, C. Ionaș-Rădoi, Sebaș. Vl. Stanciu, R. Nistor, D. Nistor, P. Codrea, P. Alexandru, Plăcintă (Răhăian – Mihăilă, Gall, V. Moldovan, An. Bogdan, Buzilă, Forrai, D. Moldovan, D. Olălău).

La juniori U17 a fost 3-2 pentru formația albaiuliană. Au marcat Davel (52, 67 – ambele din penalty), pentru LPS Sebeș, respectiv Căt. Muntean (27), R. Stanciu (55 – penalty), R. Muntean (71). Iată componența celor dpuă formații: *LPS Sebeș (antrenor principal Doru Oancea): Similie – Dr. Dican, Vintilă, M. Cristea, Davel, Rădac, Ghitan, Hudrea, Todea, Moise, Zoicaș (cpt.) (Crețu, Alisie, Ganga, Al. Ursu, L. Crișan, An. Ursu, Căian, Istrate, Cătană); *CSM Unirea Alba Iulia (antrenor principal Vasile Ursu): Răhăian – T. Crișan, Jurj, R. Muntean, R. Stanciu (cpt.), Butnariu, Ferencz, R. Cristea, Borza, Oct. Muntean, Monescu (D. Suciu, Gh. Pleșa, Boboilă, C. Dărămuș, Chinde, Vințan, Al. Orian, Doda, Țîrlea).

În runda următoare echipele de juniori republicani de la CSM Unirea Alba Iulia vor juca pe teren propriu cu formațiile similare ale clubului CSS Odorheiu Secuiesc. LPS Sebeș va avea dueluri externe cu ACS Kinder Sângeorgiu de Mureș.