Vânzările autovehiculului Dacia Spring s-au prăbușit în acest an: Reducerea primei Rabla Plus, motivul principal

Reducerea primei de la 10.000 la 5.000 de euro pentru achiziția de mașini electrice a avut un impact sever asupra pieței, provocând o scădere semnificativă a vânzărilor, în special pentru modelul Dacia Spring, conform Ziarul Financiar.

În prezent, autoturismele electrificate au înregistrat o scădere de 17%, având o cotă de piață de 24,7%, în timp ce mașinile electrice pure au cunoscut o prăbușire de 68%, ajungând la o cotă de 4,9%, potrivit datelor centralizate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).

Această scădere abruptă vine după mai mulți ani de creșteri continue. În 2024, prima Rabla Plus a fost redusă, ceea ce a determinat 80% din fondurile alocate persoanelor fizice să rămână necheltuite, conform Dacia. De asemenea, Dacia Spring, care a fost liderul pieței de electrice în ultimii ani, a suferit o scădere de 47% în primele șapte luni ale acestui an. În plus, prețul modelului a crescut semnificativ, de la 8.000 de euro în 2021, la 12.000-15.000 de euro în prezent, în funcție de echipare.

În iulie 2024, cele mai vândute mașini electrice sunt Tesla Model 3, cu 168 de unități și o creștere de 15% față de anul trecut, Dacia Spring, cu 67 de unități și o scădere de 92%, și Hyundai Kona, cu 56 de unități. Dacia a anunțat totuși un nou model Spring, cu livrări ce vor începe din toamnă.

Pe lângă dificultățile de pe piața locală, Comisia Europeană a introdus taxe antisubvenție de până la 38,1% pentru mașinile electrice chinezești, iar Dacia Spring va fi supusă unei taxe suplimentare de 20,8%, calculată din prețul de export din China. Mihai Bordeanu, directorul Dacia, a precizat că prețul pentru clienții care au comandat deja va rămâne neschimbat, indiferent de modificările legislative, dar modelul va continua să fie produs în China, la uzina Dongfeng.

Modificarea programului Rabla Plus a dus la o scădere dramatică a vânzărilor, cu o medie de 100 de comenzi pe lună pentru noul model, comparativ cu 400-500 comenzi pe lună în timpul lansării din 2021.

În ceea ce privește înmatriculările de autovehicule noi, luna iulie 2024 a adus o creștere de 0,5% comparativ cu iulie 2023, dar o scădere de 36% față de iunie 2024. Autoturismele, care reprezintă aproximativ 82% din total, au înregistrat un volum de 12.898 unități, cu o scădere de 4,4% față de anul trecut. Totuși, înmatriculările de autoturisme noi sunt în creștere cu 10% pe întreg anul 2024 față de aceeași perioadă din anul precedent.

Mașinile electrificate, inclusiv cele electrice 100% și hibride, dețin o cotă de piață de 24,7% în iulie 2024, depășind cota motoarelor diesel cu 15,2 puncte procentuale.

