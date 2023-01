Val de aer rece lovește România: Vin temperaturi scăzute și încep ninsorile

Meteorologii anunță că iarna își va reveni în România în zilele următoare. Un val de aer rece va pune stăpânire pe Europa, iar pe lângă temperaturile scăzute vor începe și ninsorile.

„Un val de aer rece se afla in extindere pe Europa (noi suntem deja in masa rece si ne vom mentine, cu diferite variatii) precipitatii in extindere de joi /vineri, vineri si sambata in sud, centru si est.

Vor fi perioade cu ninsoare șI în zonele joase, la început în Oltenia, apoi (vineri noapte șI sâmbătă) în Muntenia, Dobrogea (sâmbătă) și sudul Moldovei. În Transilvania mai mult ninsori, iar la munte va ninge și se va depune strat consistent de zăpadă șI în zona mai joasă.

Perioadele cu ninsoare vor fi intercalate cu cele cu ploaie in zonele joase de relief, iar vineri si sambata vantul va avea intensificari la munte, dar si in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cu rafale de 45…65 km/h pe perioade de timp (vineri noapte si sambata dimineata ) asociate cu ninsoare”, anunță ANM.