Vaccinarea anti-COVID, recomandată sau nu gravidelor și femeilor care alăptează? Cum afectează fertilitatea

Administrarea vaccinului anti-COVID gravidelor sau mamelor care alăptează nu este nici recomandată, dar nici descurajată de către specialiști. Potrivit datelor oficiale furnizate pe site-ul vaccinare-covid.gov.ro, decizia va fi lua în calcul beneficiile care depășesc riscurile.

Ca și în cazul multor altor medicamente, în lipsa unor date suplimentare din studiile clinice, adică includerea unui număr semnificativ de gravide și femei care alăptează în studiu, nu există o recomandare oficială cu privire la administrarea în sarcină și în timpul alăptării, informează autoritățile, care completează că vaccinare nici nu este descurajată atunci când medicii concluzionează că beneficiile depășesc riscurile.

Ce spun autoritățile despre administrarea vaccinului în sarcină?

În acest moment, nu se recomandă ca vaccinurile împotriva COVID-19 dezvoltate de companiile BioNTech/Pfizer (Comirnaty) și Moderna să fie utilizate în cazul femeilor însărcinate fără consultarea prealabilă a medicului și fără a fi luate în considerare riscurile și beneficiile individuale.

Conform informațiilor puse la dispoziție de către producători, nu există până la acest moment suficientă experiență în studiile clinice pentru a recomanda utilizarea Comirnaty și Moderna în timpul sarcinii. În studiile pe modele animale nu s-au identificat efecte negative directe sau indirecte asupra embrionului/fătului, motiv pentru care vaccinarea poate fi luată în considerare atunci când beneficiile depășesc riscurile asupra mamei sau fătului (exemplu: personal medical expus SARS-COV-2 sau persoane însărcinate cu afecțiuni preexistente care predispun la evoluție severă a COVID-19).

Ce spun autoritățile despre administrarea vaccinului în cazul în care femeia alăptează?

Nu există până în prezent studii cu privire la administrarea vaccinurilor Comirnaty și Moderna în cazul femeilor care alăptează și nu se cunoaște până la acest moment dacă vaccinurile sunt excretate în laptele matern, dar poziția Agenției Europene a Medicamentului este că nu sunt așteptate riscuri în legătură cu alăptarea.

Afectează vaccinul fertilitatea?

În ceea ce privește fertilitatea, în studiile pe modele animale nu au fost evidențiate efecte dăunătoare directe sau indirecte asupra fertilității feminine.

Sursa: stiritvr.ro