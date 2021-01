FOTO VIDEO| Primarul Municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, se va VACCINA anti-Covid. Cum arată centrul de vaccinare amenajat la Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa”

Astăzi, 15 ianuarie, a început faza a doua a campaniei de vaccinare anti-Covid, în județul Alba fiind operaționale pentru prima etapă șase centre de vaccinare. În total pentru faza a doua, la nivelul județului sunt aprobate 14 centre.

„Știu că astăzi, în 15 ianuarie, începe ce-a de-a doua etapă a vaccinării împotriva COVID-19. Instituția noastră a făcut tabele cu angajații care vor să se vaccineze. Astăzi chiar, vom vaccina persoanele în vârstă de la Căminul pentru Persoane Vârstnice de pe strada Lalelelor.

Ceea ce pot să vă spun este că m-am înscris în această listă și îndemn populația să își facă acest vaccin pentru a scăpa cât mai repede de această pandemie care ne-a schimbat viața, în ultimul an.”, a declarat Primarul Municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.

Sala de sport a Liceului Tehnologic Alexandru Domșa este pregătită pentru ca doritorii să poată primi doza de vaccin, sala fiind dotată cu scaune pentru așteptare și paturi pentru monitorizarea efectelor adverse imediate.

Reamintim că, în prima etapă a fazei a doua de vaccinare, vor fi operaționale 6 centre de vaccinare, în Alba:

– Alba Iulia – centrul de vaccinare de la Sala de Sport a Universității „1 Decembrie” – 4 fluxuri de vaccinare

– Cugir, Sebeș, Blaj, Aiud, Câmpeni, în locațiile comunicate anterior, câte un centru de vaccinare fiecare cu un flux de vaccinare.