UPDATE: Incident GRAV la Alba Iulia – Un bărbat a murit după ce a fost prins sub un mal de pământ, în zona șoselei de centură

Un bărbat a murit, vineri, după ce a fost prins sub un mal de pământ care s-a prăbușit. Incidentul s-a produs, în jurul orei 17.45, în apropiere de șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia.



UPDATE: Bărbatul a murit la aproximativ o oră după producerea incidentului, în ciuda eforturilor medicilor de a-i salva viața.

ȘTIREA Inițială: Pentru salvarea lui au intervenit pompierii din Alba Iulia. Se efectuează manevre de resuscitare.

”Un bărbat de cca 45 de ani a fost prins sub un mal de nisip, in incinta unei societăți comerciale situata pe soseaua ocolitoare a mun. Alba Iulia. In prezent este resuscitat de ISU. Poliția Municipiului Alba Iulia face cercetări pentru stabilirea împrejurărilor in care s-a produs evenimentul”, precizează reprezentantul IPJ Alba.

UPDATE: „In jurul orei 17,20, un bărbat de 58 de ani, din comuna Mihalț, angajat al unei societăți comerciale de pe soseaua de centura a mun. Alba Iulia, in timp ce curata un buncăr de alimentare a unei betoniere, a fost surprins si acoperit cu nisip descărcat dintr-o vola era condusă de un bărbat de 60 de ani, din Alba Iulia, care nu avea cunoștință de prezența colegiului sau in interiorul buncărului. In urma accidentului, bărbatul de 58 de ani a decedat.

Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunilor de ucidere din culpa si neluarea masurilor legale de securitate si securitate in munca.

