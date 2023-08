UPDATE FOTO| INCENDIU la podul unei locuințe din Alba Iulia: Intervin pompierii cu trei autospeciale

Elis Pavaje din Alba se pregătește să producă pentru export și vizează creșterea serviciilor de construcții și reparații de drumuri și autostrăzi

Elis Pavaje, producătorul de pavele din Alba, vizează afaceri de peste 90 de milioane de euro pentru 2023 și se pregătește să producă pentru export. Afacerea familiei Goța ar putea crește cu 20% în acest an. Compania are un buget de investiții de 25 milioane de lei pentru acest an, din care vor fi înlocuite echipamentele vechi cu altele performante.

Deschiderea fabricii de la Arad, în 2022, o investiție de 20 de milioane de euro, a dus la creșterea capacităților de producție,, de la 16.000 de mp la 23.000 de mp de pavele pe zi. Liniile de producție au fost complet automatizate, de la introducerea materiei prime, până la ambalare. Producția fabricii răspunde cererii tot mai mari de produse diversificate prefabricate din beton, și acoperă comenzile din zona de vest a țării. Capacitatea tehnologică a liniei de producție este de 7.000 de metri pătrați de pavele/zi. Fluxul de producție este complet automatizat, printr-un proces ce integrează o serie de roboți industriali, scrie forbes.ro.

Cea mai mare parte a producției rămâne în țară, iar la export merg produsele comandate punctual. Astfel de comenzi au ajuns până acum în Bulgaria și Republica Moldova. Compania are clienți pentru piatra andezit în Belgia și pentru prefabricatele din beton, în Ungaria. Ucraina va fi una dintre piețele pentru care Elis Pavaje va produce, în cadrul proiectelelor de reconstrucție a țării.

Dezvoltare prin investiții în tehnologie

“Strategia noastră presupune optimizarea ofertei prin dezvoltarea de noi produse pe nișa premium. În fabrica de la Arad implementăm tehnologia necesară pentru a dezvolta produse de cel mai înalt nivel de calitate și finisaje. În acest moment avem în ofertă mai multe categorii de produse care răspund aceleiași funcționalități, dar unor specificații diferite: pavaj; piatră; plăci ceramice. De asemenea, dorim să asigurăm produse complementare pentru amenajări, precum: jardiniere, bănci sau focare,” explică Emil Goța, director general Elis Pavaje.

“E evident apetitul crescut pentru amenajarea complexă a spațiilor exterioare atunci când vine vorba de clienții care locuiesc la casă. Acest apetit este unul post-pandemie, întrucât oamenii au stat mai mult acasă și au simțit nevoia să investească în spațiul în care și-au petrecut mai mult timp decât de obicei. Prin urmare, ei au făcut investiții nu doar funcționale, ci si estetice. A apărut interesul pentru pavele cu linii simple, dimensiuni mari, rectangulare, nuanțe naturale de la bej la maroniu, gri sau antracit,” precizează Bianka Dobre, director marketing Elis Pavaje.

Marea provocare în 2023 în industria pavajelor, dalelor și a altor prefabricate mici din beton este scumpirea materiilor prime, precum și ritmul în care se construiește în România.

Creșterea dobânzilor de creditare a determinat o reacție de ezitare, ceea ce a condus la blocarea unui număr considerabil de proiecte.

“Considerăm că punctele noastre forte sunt reprezentate de: promptitudinea personalului și deschiderea echipei de vânzări, capabilă să rezolve orice provocare, calitatea – pe care o menținem de 32 de ani și puterea brandului. Suntem prezenți în țară, printr-o rețea de peste 200 de parteneri, distribuitori și montatori. Suntem aproape de clientul final prin intermediul colaboratorilor noștri și prin distribuția teritorială a celor 5 fabrici de la: Petrești și Vintu de Jos (județul Alba), Stoenești (Prahova), Secuienii Noi (Neamț) și Arad (Arad),” completează Vasile Goța, director executiv Elis Pavaje.

Obiectivul companiei este să asigure produse și servicii complete, de la proiectare până la livrare și montaj, prin partenerii săi.

Oamenii – cea mai importantă resursă

Avansul tehnologic a dus la reconfigurarea liniilor de producție ale companiei Elis Pavaje, iar menținerea calității produselor și păstrarea poziției de lider se realizează prin oameni – resursa cea mai importantă.

”Prin comunicare și implicare urmărim aspectele care țin de produse, de la materii prime până la momentul livrării către client. Urmărim să obținem feedback din partea clienților și să îmbunătățim aspecte care solicită atenție,” mai spune Emil Goța.

În ceea ce privește forța de muncă, Elis Pavaje a fost printre primii angajatori din țară care a introdus personal din afara țării, încă din 2018, pentru posturi care nu solicitau o calificare anume.

“Am angajat personal din Asia, însă acest aspect nu a fost întotdeauna ușor de gestionat. Cel mai mult ne bucură faptul că în cadrul companiei noastre fluctuația în rândul personalului este redusă, iar acest aspect este posibil datorită politicii de deschidere și de protejare pe care o avem față de angajați și a interesului pentru dezvoltarea lor profesională, prin cursuri specializate,” a mai precizat Vasile Goța.

Compania are patru piloni principali pe care îi încorporează în toate acțiunile pe care le întreprinde și în interacțiunile cu clienții sau colaboratorii: inovația, apropierea de oameni, consultanța și experiența.

Noi linii de business

O direcție de dezvoltare relativ nouă a companiei este creșterea serviciilor de construcții și reparații de drumuri și autostrăzi inclusiv în regim de antrepriză generală.

„Gestionăm proiecte de anvergură, de la faza de proiect, la execuție cu recepție finală. În ultimii ani, am dezvoltat un departament care să gestioneze proiecte de amploare, în regim de antrepriză generală. Am angajat peste 160 de profesioniști care asigură servicii de coordonare, proiectare, ofertare, contractare, logistică, și execuție,” explică Vasile Goța.

Ponderea clienților cu capital de stat (administrație locală) în total clienți este de circa 15% și fluctuează în funcție de disponibilitatea finanțării pentru proiecte de infrastructură. “În ultima perioadă această pondere a crescut, ca urmare a dezvoltării departamentului de servicii care vizează coordonarea și execuția pe acest tip de proiecte de amploare,” spune Emil Goța, .

Sustenabilitate pentru o dezvoltare durabilă

„Obiectivul nostru este să ne orientăm spre investiții în energie regenerabilă pentru o producție nepoluantă. Am investit în panouri fotovoltaice, dar și în mașini electrice, iar asta pentru că noi considerăm că aceste resurse verzi reprezintă viitorul. Această investiție este una care înseamnă pentru noi eficientizarea energetică, reducerea facturilor și parte din contribuția noastră la reducerea poluării,”spune Vasile Goța, director executiv Elis Pavaje.

În fabricile Elis Pavaje, materiile prime sunt economisite cu până la 12% în timpul producției, conservând astfel resursele locale, prin refolosirea betonului rezultat din curățarea utilajelor sau din produse finite necorespunzătoare dimensional, crăpate sau sparte pe linia de producție, concasate si reintroduse in procesul de productie.

“Reciclăm betonul pentru că vrem să contribuim la reducerea emisiilor de CO2. Concret, betonul reciclat este reintrodus în producție. Produsele rezultate din beton reciclat trec la rândul lor printr-un control al calității. De cele mai multe ori materialele reciclate sunt folosite pentru produse de pavaj sau borduri din gama standard. Spre exemplu, pavelele confecționate din beton reciclat și pe care le expunem în piață au trecut deja printr-o serie de teste făcute în laborator. Pavajul ecologic din materiale reciclabile reprezintă o alternativă economică și se aliniază cu normele europene. Toată strategia noastră pune accentul pe economisirea resurselor și protejarea mediului,” afirmă Emil Goța.

Compania se implică și în proiecte sociale, prin susținerea și dezvoltarea infrastructurii publice și private, venind în ajutorul companiilor cu resurse limitate.

“O mare parte din venituri le direcționăm spre asociațiile și centrele de îngrijire pentru categorii defavorizate. Avem și proiecte de suflet pe care le-am dezvoltat începând din 2019: avem peste 40 de curți de școli din mediul rural care au fost renovate în colaborare cu Asociația Bookland; peste 200 de km de trasee de ciclism sau drumeție marcate în țară – proiecte realizate în colaborare cu mai multe ONG-uri din țară.

Un alt proiect important pentru noi a fost renovarea fațadei spitalului din Sebeș. Restaurarea respectivă avea un caracter urgent, întrucât nu fusese reparată în totalitate niciodată. Am folosit materiale de ultimă generație pentru a respecta arhitectura istorică și structura originală. Pentru noi a fost un gest firesc de solidaritate și recunoștință față de comunitatea din care facem parte și în care afacerea noastră a prins aripi. Nu este nimic mai important decât sănătatea și nu ezităm niciodată să ne arătăm respectul profund față de medicii care lucrează în fiecare zi ca să salveze vieți,” precizează sursele citate.

