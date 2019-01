UPDATE FOTO / ACCIDENT la Trâmpoiele. Două dintre victime, au leziuni ușoare. O minoră de 15 ani, cu hipotermie, a fost transportată la spital

UPDATE: Potrivit IPJ Alba, un bărbat de 49 de ani, din Zlatna, în timp ce conducea un autoturism pe DN 74, la km 65 +800 de metri, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul asupra autoturismului și s-a răsturnat in partea stânga a sensului de mers, in râul Ampoi. In urma accidentului șoferul autoturismului, o femeie de 37 de ani si un bărbat de 61 de ani, din Zlatna, au suferit leziuni corporale ușoare. La spital a fost transportată si o minoră de 15 ani, pasageră in autoturism, cu hipotermie.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

ACCIDENT la Trâmpoiele. Trei persoane încarcerate, conștiente

Un autoturism cu trei persoane s-a răsturnat, duminică, 20 ianuarie, în jurul orei 11.00, în localitatea Trâmpoiele.

Potrivit IPJ Alba, persoanele sunt constiente, dar au ramas incarcerate.

Revenim cu amănunte.