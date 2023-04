Un primar USR din Alba va candida din partea PNL la alegerile din 2024 : ”Alba are cu ce se mândri!”

Marius Hațegan a anunțat pe pagina sa personală de socializare faptul că Radu Penciu va candida pentru alegerile din 2024.

”Alba are cu ce se mândri! Cu gospodari care lucrează pentru oameni, în fiecare zi!



Cine face administrație în mod eficient, înțelege că munca pentru cetățeni e mult dincolo de politică și de partid. Iar Radu Penciu e exact tipul de primar preocupat de rezultate, nu de sigla de partid. Colaborarea sa din ultimii ani cu viceprimarul liberal al comunei Lupșa, Gheorghe Giurgiu, este una din care principalii câștigători sunt lupșenii.

Suntem bucuroși și onorați să-l primim în echipa liberală, din 2024, pentru a continua alături de viceprimarul Gheorghe Giurgiu numeroasele proiecte începute in Lupșa. Și, sub nicio formă n-am “capturat” un om dintr-un sediu, dimpotrivă, l-am susținut în afara primăriei, acolo unde sunt șantierele și proiectele de dezvoltare. E o persoană cu care, ani de zile, am lucrat instituțional, și am generat, împreună, rezultate pentru Lupșa și oamenii pe care-i reprezintă.

În rest, inclusiv democratic vorbind, decizia cuiva de a alege o altă „familie” trebuie respectată. Atâta vreme cât nu se bazează pe oportunism. Și, să nu uităm că, în final, la vot, cetățenii caută OAMENI. Mai ales pe cei care, prin muncă și rezultate, „sfințesc locul.””, a fost mesajul lui Marius Hațegan.

Contactat de ziarulunirea.ro, primarul din Lupșa, Radu Penciu a declarat că are o colaborare foarte bună cu PNL și a confirmat ca va candida la alegerile din anul 2024 din partea liberalilor.