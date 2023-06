Un polițist, mesaj pe grupurile de WhatsApp: ‘Sor-mea este manipulant la Lidl și ia 4.000 de lei și trebuie să aibă grijă să nu cadă borcanele din raft’

GREVA profesorilor, sub semnul întrebării: Câți bani au obținut în plus sindicaliștii, la ultimele negocieri

În plus față de ultima negociere, sindicaliștii au obținut cinci procente și o sumă fixă de 1.500 de lei acordată de Ziua Educației până în 2027. E tot ce au câștigat liderii sindicali la finalul celei de-a treia săptămâni de grevă generală în învățământ, cu mii de profesori și învățători în marș prin Capitală. Între timp, Ministerul Educaţiei vine cu o propunere pentru probele de competenţe de la Bacalaureat.

Protestatarii din domeniul educație vor decide dacă vor continua sau nu greva. Oferta făcută vineri de Guvern a fost transmisă în teritoriu, către toți angajații. Răspunsul lor întărzie mai mult decât cele primite în urma negocierilor anterioare. Liderii sindicali explică întărzierea prin faptul că profesorii au ajuns târziu la domiciile lor în urma amplului protest organizat vineri, în Capitală.

Citește și: GREVA profesorilor: Angajații greviști NU vor primi salariu pentru zilele în care au lipsit de la catedră

Duminică, la ora 10.00, Guvernul are programată o ședință în care va adopta un proiect de ordonață de urgență. Trei puncte din acest document sunt extrem de importante: probele de competențe de la Bacalaureat 2023 se echivalează cu notele din timpul liceului , iar Evaluarea Națională la Limba Română, Matematică şi ştiinţe, de la finalul clasei a VI-a, ar putea fi anulată. De asemenea va fi anulată proba practică din cadrul examenului de titularizare 2023, adică inspecția la clasă.

Ministerul Educației a invocat protejarea „interesele legitime ale elevilor” când a apropus aceste trei măsuri.

La finalul celei de-a treia săptămâni de grevă generală în învățământ, liderii sindicatelor au obținut vineri ceva în plus pentru salariați. 5 procente în plus față de precedenta negociere (adică o majorare cu 45% a veniturilor) și o sumă fixă de 1.500 de lei, acordată de Ziua Educației, până în 2027. Pentru un debutant, majorarea ar însemna aproximativ 500-600 de lei în plus la salariu, de la 1 ianuarie.

Sursa: stiri.tvr.ro