Un nou aeroport internațional se construiește în România! Unde se va ridica și cum va arăta

ANRE propune un prag pentru montarea panourilor fotovoltaice de către prosumatori. Care este motivul

George Niculescu, Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei, a declarat faptul că trebuie impus un prag pentru montarea panourilor fotovoltaice de către prosumatori, în funcție de necesarul de al acestora.

„Nu cred insa in supradimensionarea instalatiilor de producere, in asa fel incat sa monetizez excesiv acest surplus de energie pe care il produc. Masura (de a stimula prosumatorii, n.r.) a fost gandita ca fiind una de eficienta energetica, de reducere a costurilor, intr-o perioada in care am vazut cu totii preturi foarte mari la energie electrica si la gaze naturale, iar aceasta masura ne ajuta sa ne reducem factura la utilitati.

Observ astazi situatii in care, daca am un consum pe ATR (Avizul Tehnic de Racordare, n.r.) de 5 kW la o casa, iar acoperisul imi permite sa instalez 20, deci de patru ori mai mult, cad tentatiei, instalez 20 de kW – si ajungem in situatia in care al 10-lea vecin de pe strada nu va putea sa se racordeze sau daca se va racorda si el, atunci vom avea probleme cu distributia pe joasa tensiune.

De aceea, cred ca trebuie impus un prag pentru aceste capacitati, un procent din necesarul pe care il consumi, sa poti sa-l instalezi – nu neaparat sa oprim, nu vrem sa descurajam acest fenomen. Din contra, vrem sa il facem unul corect si ca o masura, asa cum a fost ea gandita, de eficienta energetica, nu de extra-monetizare a unei situatii”, a mentionat George Niculescu, la lansarea celui de-al doilea numar al Codului de Bune Practici pentru Energia Regenerabila.

El a subliniat ca segmentul prosumatorilor „este in crestere, se dezvolta foarte, foarte bine”.

„Am incurajat si cred in continuare in rolul prosumatorilor ca o masura de eficienta energetica. Cred in continuare ca, daca dorim sa ne reducem facturile de utilitati, trebuie sa apelam la montarea panourilor fotovoltaice pe acoperisul casei, consumatorii casnici”, a mai spus George Niculescu.