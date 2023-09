Un jandarm din Alba, acuzat că ar fi strâns de gât și amenințat cu moartea un copil, la un meci de fotbal: Plângere penală pe numele său

VIDEO| Imagini superbe cu BOCĂNITUL CERBILOR, în parcul Natural Apuseni: Spectacolul uimitor al ritualului de căutare a perechii

Un spectacol uimitor se desfășoară în această perioadă în pădurile din Parcul Natural Apuseni. Cerbii ies la „boncănit”, pentru că își caută perechea. Apar prin poieni, unde fac zgomot ca să atragă femelele și să țină la distanță rivalii.

Ritualul de o frumusețe aparte poate fi admirat din observatoarele instalate pe munte, unde, turiștii ajung însoțiți de ghizi specializați. De la începutul lui septembrie şi până la mijlocul lui octombrie, pădurile din România răsuna de „boncănitul” cerbilor.

Ce este boncănitul cerbilor

Boncănitul cerbilor, adică perioada de împerechere a cerbilor, debutează în septembrie și se încheie în prima jumătate a lunii octombrie, în funcție de climă și altitudine. În această perioadă, a împerecherii, cerbii se luptă, folosindu-și coarnele dezvoltate, pentru supremația asupra cârdurilor de ciute. Cerbii își anunță prezența în timpul boncănitului prin mugete puternice prin care încearcă să-și intimideze adversarii, intensitatea mugetelor fiind și un indiciu al poziției masculului în ierarhie.

Cerbul este animal ierbivor adaptat zonelor montane, dar poate fi regăsit și în zonele de deal, iar în ultimele decenii a fost reintrodus și în zonele de câmpie. Romsilva – Direcția Silvica Suceava administrează, prin intermediul celor 24 de ocoale silvice, peste 270 de mii de hectare păduri de stat.”, spun reprezentanții Romsilva.

Ciuta este femela cerbului și are habitatul în zone montane sau deluroase cu păduri întinse, care asigură condițiile de liniște, adăpost și hrană. Începând cu toamna, când are loc împerecherea, până când fată, ciutele trăiesc în cârduri, conduse de regulă, de ciuta cea mai bătrână. În cârdurile de ciute sunt amestecați, întotdeauna, viței şi chiar cerbi din al doilea an.

Pădurile din Parcul Natural Apuseni asigură faunei toate condițiile de hrană, adăpost și liniște, necesare unui habitat sănătos.