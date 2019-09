Un grup de albaiulieni vrea să repare străzile nemodernizate din Alba Iulia: “Închiriem pe banii noștri un autogreder, un cilindru compactor și ne apucăm de treabă”

Câțiva albaiulieni hotărâți alături de consilierul local A.N.A., Mircea Trifu, s-au decis să ia în propriile mâini problema străzilor nemordenizate din municipiul Alba Iulia, pline de noroi și gropi și să le repare pe cheltuială proprie. Oamenii au contactat o firmă privată și începând de săptămâna viitoare vor închiria utilajele necesare pentru începerea lucrărilor.

“Gata cu prosteala!

Dragi locuitori ai străzilor nemodernizate, pline de gropi și noroaie din Alba Iulia.

Am depus de peste 60 de zile cererile dvs la registratura primăriei. În fiecare săptămână am sunat și ni s-a promis că de mâine începe reprofilarea străzilor. În fapt primăria Alba Iulia a ajuns la fundul sacului și nu mai are bani pentru asta.

În această dimineață m-am întâlnit cu o “mână de oameni” hotărâți. Am luat legătura cu o firmă privată și de luni închiriem pe banii noștri un autogreder, un cilindru compactor și ne apucăm de treabă!

Cei care vor să sprijine financiar această treabă pot să mă contacteze personal.

Al dvs., consilier local,

Mircea Trifu”