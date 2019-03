Un fost șef al ANAF s-a dezlănțuit la adresa pensiilor speciale plătite din bani publici: Sunt o nedreptate strigătoare la cer

Un fost șef al ANAF s-a dezlănțuit la adresa pensiilor speciale plătite din bani publici. Într-o postare pe Facebook, Gelu Diaconu susține că pensiile speciale sunt o nedreptate strigătoare la cer.

“Zilele acestea, Institutul National de Statistica (INS) a publicat date oficiale despre pensiile romanilor. Cei care inca nu stiau au aflat ca pensia medie a 4,6 milioane de romani este de 1.180 de lei!!! Adica ceva mai putin de 300 de dolari pe luna!

Nicaieri pe fata pamantului, si am luat in calcul in documentarea mea chiar si cele mai bogate tari, nu exista o asa de mare nedreptate!!!

– In Romania exista pensii lunare care se cifreaza si la peste 50.000 de lei!

– Totodata zeci de mii de “pensionari”, unii cu varste cuprinse intre 45 si 60 de ani, primesc de la statul roman minimum 15.000 lei pe luna!!!

– Peste 80% dintre acestia mai cumuleaza si un salariu baban pentru ca sunt angajati cu ajutorul pilelor de partid.

– Doar o mica parte dintre acestia merita cu adevarat aceste beneficii, pentru rolul avut in mentinerea securitatii nationale si pentru sacrificiul depus in slujba tarii, care nu intotdeauna inseamna si sacrificiu fizic.

Aceasta situatie este o inechitate obscena! Si, totodata, distrugatoare pentru bugetul de stat. Astazi, platim ANUAL pentru acesti privilegiati peste 2 miliarde de euro! Adica, pentru ca e o tema actuala: cat doua autostrazi pe an de-a lungul si de-a latul României!

Nu sunt populist si evit intotdeauna aceasta pozitionare. Insa la peste 2 miliarde de euro pe an ma pot gandi ca aceste pensii speciale sunt o cauza majora a faptului ca:

– suntem subdezvoltatii UE in materie de infrastructura.

– statul roman este ingropat in hartii in epoca digitalizarii.

– pensionarii care au muncit o viata se vad nevoiti sa traiasca cu mai putin de 300 de dolari pe luna.

Intre timp, opozantul statului paralel Livache, impreuna cu Olguta prietena pensionarilor antenisti, au dat legea unitara a pensiilor, fara sa se atinga cu o centima de pensiile nesimtite.

Solutii legale de viitor exista. Pe unele le-am discutat deja cu prieteni din partidele de opozitie.

Sper ca vor avea curajul sa le duca la indeplinire”, scrie Gelu Diaconu pe Facebook.