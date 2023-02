Un bărbat din ALBA s-a îmbătat și a amenințat un bărbat cu moartea: Distrugerile făcute în curtea victimei

Investițiile Cugirului în 2023: Principalele proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă și programul de investiții publice

Bugetul Cugirului a fost aprobat în prima vineri a lunii februarie, fiind cel mai mare din istoria orașului, în valoare de 170.505.4808 lei.

Bugetul istoric din 2023 al orașului Cugir este mai mare cu:

-23% față de 2022,

– 50% față de 2021,

– 40% față de 2020,

– 64% față de anul 2019,

– 76% față de 2018.

LISTA PROIECTELOR CU FINANTARE EUROPEANA NERAMBURSABILA PENTRU ANUL 2023

– Reducerea emisiilor de carbon bazata pe planul de mobilitate urbana durabila

– Reabilitare, modernizare, echipare infrastructura educationala pt invatamantul prescolar la Sc. Gim. I Pervain.

– Reabilitare, modernizare, echipare infrastructura educationala pt învățământ prescolar la Sc. Singidava

– Reabilitare, modernizare, echipare infrastructura învățământ general obligatoriu Sc. Gim. nr. 3 Cugir.

– Revitalizarea si imbunatatirea vieții din zona urbana arondată Sc. I Pervain.

– Revitalizarea și îmbunătățirea vieții din zona urbană arondată Sc. Singidava.

– Asigurarea accesului elevilor din cadrul învățământului preuniversitar Cugir la procesul de învățare în mediul on-line – Școala Gim. I. Pervain Cugir.

– Asigurarea accesului elevilor din cadrul învățământului preuniversitar Cugir la procesul de învățare în mediul on-line – Scoala Gim. Nr. 3 Cugir.

– Asigurarea accesului elevilor din cadrul învățământului preuniversitar Cugir la procesul de învățare în mediul on-line – Școala Gim. Singidava Cugir.

– Asigurarea accesului elevilor din cadrul învățământului preuniversitar Cugir la procesul de învățare în mediul on-line – Colegiul Tehnic I. D. Lăzărescu Cugir.

– Reabilitare, modernizare, echipare infrastructură educațională CT I.D. Lăzărescu.

– Modernizare Ambulatoriu Cugir.

– Centru de asistență și recuperare persoane vârstnice – LOTUS PROIECT SPAS CUGIR.

– Dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice din UAT Cugir.

– Eficientizarea sistemului de iluminat public in UAT Cugir

– Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru SF proiecte 2021/2027 – POAT

PROGRAM DE INVESTIȚII PUBLICE

-Analiza de risc la securitate fizică si proiect la sediul Primăriei Cugir.

– Digitalizarea serviciilor publice (Licenta ZOOM, Licență soft arhivare electronica, – Licențe soft registratura si site, Portal prezentare institutie si servicii electronice).

– Licențe office (Colegiul National D Prodan Cugir).

– Camere supraveghere video si branșamente la punctele de colectare gunoi menajer.

– Achiziționare teren pentru punct de colectare deșeuri.

– Reabilitare clădire si schimbare destinație din ștrand în sala de sport multifuncțională.

– Modernizarea sistemului de iluminat stradal in orașul Cugir.

– Actualizarea în format digital a documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism: Plan Urbanistic General al UAT Cugir.

– Reabilitare Cămin nefamiliști str. Ghe. Doja nr. 1 și schimbare destinație în Centru rezidențial pentru persoane vrâstnice – faza DALI.

– Actualizare indicatori tehnico-economici Modernizare străzi Deal, Plevnei, Etapa a III a.

– Modernizare drum forestier Valea Dăii.

– Eliberare amplasament pentru realizarea obiectivului de investiție ”Reducerea emisiilor de carbon in orașul Cugir, bazată pe Planul de mobilitate urbană durabilă.

– DALI Modernizare drum public Calea Gorunilor.

– Extinderea mobilității sustenabile și inteligente în zona urbana funcțională a orașului Cugir-SF.

– Dotări Spital- Bucătărie modulara utilată, Balanță electronica farmacie, Defibrilator, Injectomat, En Flow, Auoclav sterilizare biberoane, Aparat EKG, Masa laborator

– Dezvoltarea învățământului preuniversitar prin creerea unui campus multifuncțional in orașul Cugir-SF.

– Actualizare DALI Sala de sport Liceul David Prodan

– Regenerare urbană inteligentă, durabilă și incluzivă în orașul Cugir – faza SFDALI- Creșterea eficienței energetice și recompartimentarea a două blocuri de nefamiliști situate pe str. R. Mic nr. 9 și nr. 11 și transformarea în blocuri de locuit cu una, două și trei camere.

– Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale – faza DALI.

– Eficientizarea energetică și consolidarea seismică a clădirii publice Cămin str. Viitorului nr. 5A cu destinația Spații administrative – faza DALISF

– Înființare parc fotovoltaic.

– SF și PUZ – Înființare centru de colectare deșeuri prin aport voluntar.

– Dezvoltarea sistemului de mobilitate alternativ, public prin implementarea transportului verde in Cugir pe coridorul „Localitatea componenta Vinerea-zona rezidențială Cindeni-loc componente zona de munte”- SF-PMUD

DALI – Creșterea eficienței energetice în clădirea publică sediu Primărie și clădirea publică sediu Evidența populației – oraș Cugir

Potrivit primarului, Adrian Teban, această evoluție însemnată are loc pe fondul creșterii finanțărilor nerambursabile europene, anul 2023 fiind anul finalizării majorități proiectelor aflate în implementare.

Inclusiv veniturile proprii au urmat același trend crescător, după cum se vede în graficul atașat.

În anul 2023, aproape 75% din bugetul de cheltuieli va merge spre investiții, adică aproximativ 130.000.000 lei. Din această sumă, 124.000.000 lei sunt proiectele cu finanțare europeană, iar 5.252.000 lei sunt investițiile din bugetul local. Pentru susținerea cheltuielilor operaționale de funcționarea a fost directionată suma de 44. 057.000 lei