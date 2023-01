Un bărbat din Alba a fost bătut de către doi frați într-o sală de jocuri: Ce pedeapsă au primit agresorii

Cum a scăpat de pușcărie o femeie care a încercat să vândă adidași contrafăcuți în Talcioc

O femeie din județul Alba a scăpat de închisoare, după ce a încercat să vândă câteva perechi de adidași, care aveau însemne contrafăcute.

În data de 17 ianuarie 2022 organele de poliție au identificat-o pe suspectă în talciocul de pe raza municipiului Alba Iulia în timp ce oferea spre comercializare mai multe articole de îmbrăcăminte ce purtau inscripții ale mărcilor ADIDAS, NIKE și PUMA și care prezentau caracteristici de produse contrafăcute.

Produsele identificate au fost indisponibilizate și fotografiate în detaliu, iar ulterior a fost solicitat reprezentanților mărcilor în România, să comunice dacă produsele sunt contrafăcute și dacă se constituie parte civilă.

PUMA SE a comunicat faptul că Adidas AG a comunicat faptul că însemnele sunt contrafăcute și se constituie parte civilă în dosarul penal cu sumele de 210 euro prejudiciu material și 420 de euro prejudiciu moral, în cazul PUMA, iar firma ADIDAS se constituie parte civilă cu suma de 119,1 euro. Nike Innovative CV nu se consideră prejudiciat.

În cadrul audierilor suspecta a declarat faptul că ”bunurile care fac obiectul acestui dosar le-am primit de la sora mea care locuiește în Anglia, care le-a trimis pentru familie, însă eu am ales să le pun în vânzare din cauza lipsei de bani.

Nu cunoșteam faptul că articolele de îmbrăcăminte pe care le-am pus la vânzare sunt contrafăcute și nici nu aveam cunoştinţă despre faptul că vânzarea lor este pedepsită prin lege. Am aflat de acest lucru în momentul în care mi-au fost confiscate.

Regret că am comercializat acele produse și menţionez faptul că dacă știam că nu sunt în regulă, nu le scoteam la vânzare. Declar faptul că am fost nevoită să vând acele produse primite de la sora mea, deoarece nu am serviciu, nu am nicio sursă de venit, și mai mult decât atât mama mea avea nevoie de un tratament costisitor, pe care nu ni-l permitem”.

Curtea de Apel Alba Iulia a consemnat faptul că „se constată că suspecta a fost cooperantă, s-a prezentat la chemările organelor de cercetare penală, a recunoscut comiterea faptei, motivând că a comis fapta datorită situației financiare precare.

Cu privire la prejudiciul comunicat de reprezentanții mărcilor s-a apreciat că prin fapta suspectei de a oferi spre vânzare produsele contrafăcute, nu s-a produs un prejudiciu însemnat, în lipsa probării unei vânzări efective.

De asemenea, din verificări nu a rezultat că suspecta ar fi oferit spre vânzare produse contrafăcute într-un interval mai lung de timp”.

„Constată legalitatea şi temeinicia soluţiei de renunţare la urmărire penală dispusă cu privire la săvârșirea infracțiunii de punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare, prev. și ped. de art. 102 alin. l lit b din Legea 84/1998, de către suspectă”, se arată în hotărârea Curții de Apel Alba Iulia.