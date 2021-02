Un albaiulian vrea să ajungă la „cârma” Federației Române de Kaiac-Canoe. Și-a depus candidatura pentru funcția de președinte

Albaiulianul Claudiu Ciur și-a depus candidatura pentru funcția de Președinte al Federației Române de Kaiac-Canoe. După ce a ajuns antrenorul Lotului Națioal al Statelor Unite ale Americii, Claudiu dorește să se întoarcă la Alba Iulia pentru a deschide o bază sportivă de Kaiac-Canoe.

„Dragi colegi,

DA ! Am ales cu încredere, onoare și responsabilitate să candidez pentru funcția de PREȘEDINTE AL FEDERAȚIEI ROMÂNE DE KAIAC–CANOE !

Am avut de-a lungul timpul discuții cu mare parte dintre dumneavoastră legate de Kaiac-Canoe, sportul pe care-l iubim și de modul de organizare pornind de la aspecte administrative (resursele disponibile) și ajungând la importanța acestuia prin sportul pentru toți, performanța, competiții interne și internaționale, jocul cu padela & pagaia pe luciul apei, și nu numai.

Eu nu le-am uitat și am căutat de fiecare dată să implementez în măsura posibilităților mele, susținut totodată de experiența acumulată prin muncă la nivel național ca antrenor principal al lotului olimpic feminin, precum și la nivel internațional ca antrenor și manager, astfel ca discuțiile purtate între noi să nu fie niciodată în acești toți ani, degeaba.

Anul 2020 a fost pentru noi toți un an foarte greu, an care în opinia mea ar trebui să ne dea de gândit în ce direcție vom merge ca ramură sportivă și astfel începând cu 2021, să pornim pe un drum comun prin elaborarea și implementarea unei strategii naționale a Federației Române de Kaiac-Canoe denumită << Gold Romania / Olympic Games “Los Angeles 2028“ >> și care să cuprindă atât lucrurile bune din ultimii ani, cât și noile programe și/sau activități ce să ne aducă în prezent, reprezentând un sprijin pentru viitorul Kaiac-Canoe și al rezultatelor pe care ni le dorim.

Este foarte important pentru toți cei care iubim Kaiac-Canoe indiferent de modul de exprimare al acestuia prin activități sportive și/sau de promovare al Sprint &Paracanoe, Marathon, Slalom, Dragon Boat, SUP, Rafting și altele, ca NOI, cei care ne dorim performanța atât la nivel de club sau în parcul de pe marginea lacului din cartier sau la marginea orașului, cât și la nivel de Loturi Naționale (U14 / U16 / U18 / U23 / SENIORI) să fim UNIȚI și să avem ca obiectiv dezvoltarea ramurii noastre sportive.

De aceea, am ales să vă comunic faptul că am ales să candidez pentru funcția de Președinte al Federației Române de Kaiac-Canoe si, să vă transmit că am susținut și voi susține în principal ca iubitor al acestui sport minunat, o strategie națională pe termen mediu și lung << Gold Romania / Olympic Games “Los Angeles 2028“ >>, fapt pentru care doresc să veniți în sprijinul Kaiac-Canoe românesc prin completarea tabelului anexat, în care dumneavoastră să sprijiniți, fiecare, acest demers cu cel puțin o propunere pentru dezvoltarea ramurii sportive Kaiac-Canoe, iar propunerea sau propunerile să devină parte integrantă a documentului denumit << Gold Romania / Olympic Games “Los Angeles 2028“ >>, fiindcă nu mai avem timp de pierdut, un exemplu fiind “TOKYO 2021” și ”PARIS 2024 OLYMPIC GAMES”, care sunt atât de aproape.

Avem un sport atât de frumos, cu 16 probe de Kaiac-Canoe, astfel că avem nevoie de programe și/sau proiecte care să susțină activitatea de educatie fizică și sport din gradinite, școală sau liceu, oriunde acolo unde este posibil în localitățile acestora ca sat, comună, municipiu, județ, dar nu în ultimul rând, mai ales prin implicarea părinților în îndrumarea copiilor lor spre activități sportive și recreative ale ramurii sportive pentru NOI toți, cei care facem atât de multe sacrificii.

Vă îndemn să acționați, fiindcă este șansa noastră să pornim cu multa răbdare, dar și multă muncă, pe un nou drum al creșterii valorice atât al resursei umane, cât și al modului de organizare ce trebuie să fie în interesul cluburilor din toată țara, implicit al sportivilor, antrenorilor, oficialilor și tuturor oamenilor iubitori de Kaiac-Canoe.

Nu am fost și nici nu sunt un atotcunoscător sau atotștiutor, și consider că este nevoie de propunerile dumneavoastră, ale cluburilor (presedinti, antrenori, sportiv, staff), pentru elaborarea unei strategii naționale, fiindcă expertiza de “pe luciul apei” și cea a mâinilor bătătorite de padelă și pagaie este a dumneavoastră, a celor care vă sacrificați de cele mai multe ori timpul cu familia sau cu cei apropiați, pentru a fi alături de sportivi în cantonamente, competiții sau activități administrative în cadrul clubului și/sau al competițiilor la nivel local, județean, național și internațional.

Pentru cei care nu mă cunosc, CV -ul meu este unul simplu, fiind același om și profesionist pe care majoritatea îl cunoașteți, iar dacă aveți întrebări, cu mare drag vă răspund.

În final doresc să menționez că pe lângă acest demers de a discuta transparent în elaborarea strategiei nationale << Gold Romania / Olympic Games “Los Angeles 2028“ >> și de a face echipa cu dumneavoastră, în toată această perioadă care ne desparte până la alegerile din luna martie, voi face tot posibilul să discutăm față în față, în următoarele săptămâni.

Cu considerație și respect,

Claudiu Petru CIUR”

Ciur Claudiu este antrenorul Lotului Național al SUA de Canoe și vrea o bază sportivă la Alba Iulia.

Albaiulianul care a ajuns antrenorul Lotului Național al Statelor Unite ale Americii de Canoe vrea să se întoarcă la Alba Iulia unde ar urma să deschidă o bază sportivă de la Kaiac-Canoe. Claudiu Ciur speră ca albaiulienii și turiștii să se bucure de acest proiect în primăvara anului viitor „Prin povestea mea aș da încredere multor copii, sunt convins” spune Claudiu.

Claudiu Ciur și-a început cariera de sportiv de performanță la vârsta de 14 ani. După terminarea clasei a VIII-a la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Alba Iulia s-a mutat la Orșova, în anul 1994, în urma unei selecții desfășurate la școlile din România de către Dr. Profesor Benjanmin Zabet de la Clubul Sportiv Școlar Orșova, Mehedinți.

Patru ani mai târziu era component al Lotului Olimpic de Kaiac-Canoe și era antrenat de Ivan Patzaichin. A urcat pe culmile succesului și a ajuns Campion Mondial cu echipa României.

În anul 2003, după participarea la Campionatul Mondial de la Atlanata a decis că este momentul pentru o schimbare majoră în viață. A rămas în America unde timp de trei ani a muncit în construcții..

Destinul a făcut ca în 2006, după ce a ieșit la un gătar cu prietenii pe lacul unde concurase ultima dată și a fost văzut de un antrenor, a devenit membru al unuia dintre cele mai mari cluburi de Kaiac-Canoe din USA, Lanier Canoe and Kayak Club, ca sportiv de performanţă.

Reintrat în competiţii după o pauză de 3 ani a reprezentat acest club în competițiile interne și a fost cotat ca fiind cel mai bun canoist la acel moment în SUA.

În 2008 a venit propunerea să fie antrenorul clubului. La un an distanță a fost anunţat ca antrenor la Grupa de Canoe, atât la Lotul Naţional de Juniori cât și la Seniori. Acum antrenează în continuare Lotul Național al Statelor Unite pe care îl pregătește intens pentru Jocurile Olimpice de la Rio care vor avea loc anul viitor.

În România a urmat liceul la Orșova apoi Facultatea la Bacău-Profilul Educatie Fizica Si Sport.

A fost legitimat ca sportiv: CANOE: CSS ORSOVA KAIAC-CANOE – 4 ani, STEAUA BUCUREȘTI- un an, DINAMO BUCUREȘTI- 4 ani.

Claudiu Ciur: În 2003 eram în Lotul Național al României, cotat ca cel mai bun canoist. Antrenat de Ivan Patzaichin. Am plecat la Campionatele Mondiale care se desfășurau în Atlanta, USA.

A urcat ceea mai înaltă treaptă a podiumului ca sportiv la campionatul Mondial reprezentând România.

Antreneza cel mai mare Club de Kaiac-Canoe din America: „ Lanier Canoe and Kayak Club” din Atlanta din 2009 până în prezent. Clubul are peste 140 de membri. Antreneza Lotul Național USA din 2009 până în prezent.

A reușit să pun mai multe business -uri pe picioare în USA și România, care să-mi aducă un viitor mai bun atât mie cât și familiei mele.

Prin revenirea lui acasă se va implica în sport în general, în Ministerul Sportului, Comitetul Olimpic, Federația Română.

Ceea ce am învățat în America vreau să împart cu România țara în care mi-am început cariera și mă simt dator. Cred că sunt puțin patriot.