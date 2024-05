Comunicat de presă | Radu Tuhuț, deputat PSD de Alba: Îi provoc pe deputații PNL din Alba să susțină trei legi pentru Apuseni – Extinderea gazului, reduceri la apă și facilități pentru firme

Radu Tuhuț, deputat PSD de Alba: Îi provoc pe deputații PNL din Alba să susțină trei legi pentru Apuseni – Extinderea gazului, reduceri la apă și facilități pentru firme

Îi provoc pe cei doi deputați PNL din Alba care caută, în această perioadă, să mă atace pentru fiecare proiect de lege pe care îl depun, să schimbe această placă și să susțină trei inițiative legislative care vin cu adevărat în sprijinul oamenilor din Munții Apuseni.

1. Extinderea gazului metan în Munții Apuseni. Am depus o inițiativă legislativă pentru ca rețeaua de gaz să se extindă în Munții Apuseni deoarece, timp de 20 de ani, cu PNL la conducerea județului, nu s-a făcut nimic în acest sens. Voi interveni legislativ și asupra Legii energiei electrice și a gazelor naturale, nr. 123/2012 și voi face tot ceea ce ține de un deputat pentru ca această investiție să se realizeze.

2. Reduceri cu 50% a tarifelor la serviciile de apă și salubrizare. În prezent, de aceste facilități beneficiază, în baza Ordonanței Guvernului nr. 27/1996, doar locuitorii din Biosfera ”Delta Dunării” deși există legislație specifică și pentru oamenii din Apuseni. Am depus proiectul de lege la Senat, fiind trimis pentru aviz la Consiliul Economic și Fiscal, Consiliul Legislativ și pentru un punct de vedere la Guvern. Am depus acest proiect și din cauza că PNL Alba a crescut prețurile la apă și canalizare în Alba astfel încât am ajuns să plătim cele mai mari tarife din regiune pentru aceste utilități.

3. Reduceri de 50% la taxe și impozite pentru firmele din Apuseni. Inițiativa legislativă are scopul de a determina companiile să investească în Apuseni și să creeze locuri de muncă aici. Acest lucru se poate realiza prin reduceri de taxe și impozite și crearea unui mediu fiscal favorabil. Am pregătit acest proiect de lege care vizează modificarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei ”Delta Dunării”.

Astfel, îi provoc pe cei doi deputați PNL, care intensifică atacurile asupra mea în această perioadă, să sprijine cele trei inițiative legislative. Nu există ”nu se poate”! Așa cum gazul a fost extins, de-a lungul timpului, în alte zone montane, se poate extinde și în Munții Apuseni, pe raza județului Alba. Așa cum cei din Biosfera ”Delta Dunării” beneficiază de reduceri la apă și salubrizare pot beneficia și cei din Apuseni (diferențele fiind achitate din bugetul Consiliului Județean și de la bugetul de stat). Așa cum diferite categorii profesionale au beneficiat de reduceri fiscale pentru încurajarea unui anumit domeniu de activitate, la fel, pentru crearea de locuri de muncă, se pot institui măsuri de sprijin pentru firme și în Apuseni, având în vedere legislația specifică pentru sprijinirea dezvoltării zonei.

Aștept răspuns, domnilor deputați PNL! Sprijiniți aceste trei proiecte sau alegeți, în continuare, linia demagogiei, atacul și denigrarea, contextul fiind unul cât se poate de evident.

Deputat PSD de Alba,

Radu Marcel Tuhut

