Ultramaratonistul maghiar Polgar va alerga, sub tricolor, de la un capăt al României la altul aducând omagiu eroilor căzuți la datorie

Levente Polgar Ioan este unul dintre cei mai buni alergători din județul Alba în ciuda handicapului pe care îl are. El și-a pierdut mâna dreaptă la șase ani în urma unui accident feroviar. În anul 2022 ultramaratonistul aiudean va alerga din Vama Jimbolia până în Vama Veche fluturând drapelul României, sub însemnele Invictus.

De Ziua Națională a României 2021, aiudeanul de origine maghiară, a demonstrat că este mai patriot decât mulți dintre români și a alergat de la Aiud la Alba Iulia, îmbrăcat în tricoul Invictus, în semn de prețuire și respect față de Eroii Patriei, pe o distanță de 30 de kilometri, pentru a depune o floare, cum de altfel, a devenit tradiție să o facă în fiecare an de 1 Decembrie.

„Astăzi de dimineață INVICTUS România și ai săi eroi au pornit din Aiud înspre Alba Iulia, unde am ajuns cu brio în două ore și jumătate. Un timp extraordinar de bun față de alți ani. Am ajuns la monumentul lui Mihai Viteazul unde am depus o floare și am păstrat un moment de reculegere, în semn de apreciere al efortului depus, al tuturor eroilor, pentru România. Astăzi prețuim tot efortul care cumulează seva țării și a tot ce există în România. Multumesc lor și tuturor românilor care fac cinste României. La mulți ani România!” , a declarat la momentul respectiv pentru ZiarulUnirea.ro ultramaratonistul Polgar Levente.

Așa cum ne-a obișnuit, ultramaratonistul este un monument de ambiție și patriotism, iar anul 2022 nu are să reprezinte o excepție: Levente Polgar Ioan își propune în acest an să alerge fluturând drapelul României, alături de un coleg și un biciclist, fără nici o altă susținere tehnică, din Vama Jimbolia și până în Vama Veche, iar popasurile pe care și le propune sunt doar la monumentele eroilor militari căzuți la datorie pentru a le aduce un respectuos și binemeritat omagiu, toate acestea sub însemnele Invictus România.

Povestea Invictus România începe în anul 2014, atunci când un grup de voluntari militari și civili, inspirați de organizarea la Londra a primelor jocuri Invictus sub patronajul prințului Harry de Wales, al Marii Britanii, au început un proiect de educaţie care, dincolo de ideea de promovare a valorilor militare şi naţionale, şi-a propus să sensibilizeze societatea civilă asupra recunoştinţei care se cuvine camarazilor noştri răniţi în acţiuni militare și să ducă și militarii răniți români la Invictus Games.

Voluntarii Invictus au ales sportul ca principal mijloc de exprimare şi s-au dedicat unei cauze la care, în timp, au subscris tot mai multe persoane, atât din mediul militar, cât şi din cel civil: motivarea și sprijinirea militarilor răniţi pentru a participa la Jocurile Invictus.

Începând cu toamna anului 2014, aceștia au organizat, în spiritul Jocurilor Invictus, o serie de evenimente sportive și de fund-raising în care au angrenat și veterani din teatrele de operații, inclusiv răniți și invalizi. Levente Polgar Ioan este membru Invictus încă din 2014 când spune el: „eram doar o mână de oameni” și „cu toți vom fi INVICTUS până la capăt”.

În 2021 Levente Polgar, ultramaratonistul aiudean, a primit o diplomă de merit din partea ministrului Tineretului și Sportului, pentru toate realizările pe care acesta le-a făcut în numele celor mai puțin norocoși.