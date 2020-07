Tudor, Micul Patriot din Vințu de Jos, a câștigat Runda a VI-a a Concursului Național de Tinere Talente „Allegria”

La doar 9 ani, Tudor Florin Limbean, sau Micul Patriot, cum îi spun cei care îl cunosc și îl admiră, a reușit să impresioneze juriul de la concursul Allegria. Cu peste 100 de diplome câștigate și zeci de medalii adunate de a lungul timpului, Tudor s-a înscris la cea de a VI-a Rundă a Concursului Național de Tinere Talente „Allegria”, unde a interpretat melodia populară, „Mandruțo, hai la joc!”.

Pe lângă talentatul și carismaticul Tudor din Alba, la runda a VI-a a concursului „Allegria” au participat și alți copilași talentați. Pe ritmuri de vioară și flaut, cei mici au făcut spectacol!

Timp de două ore, jurații au studiat și analizat reprezentația micuților talentați. Cel mai mare punctaj a fost adjudecat de Micul Patriot, Tudor Florin Limbean, toți mebrii juriului oferindu-i nota maximă.

Pompiliu Kostas Rădulescu, președintele juriului rundei a VI-a a concursului „Allegria” a declarat: „Acest copil este viitorul nostru. Readuce în actualitate sentimentul patriotic, este ceva cu totul special. Ceea ce a impresionat foarte mult, nu a fost numai felul în care a interpretat, ci și convingerea cu care a cântat acel cântec”.

Emoționat și dornic sa ajungă cât mai repede în Marea Finală din septembrie, Tudor Florin a primit cu bucurie Marele Premiu al acestei Runde.

„Mă simt onorat că am câștigat acest concurs frumos, „Allegria”. Am fost la foarte multe concursuri, am căpătat multe trofee. Vreau să mă cunoască lumea. Eu sunt Micul Patriot. Eu cânt Imnul României în fiecare dimieață, la ora 06:00, la România TV”.

Concursul Național de Tinere Talente „Allegria” este o competiție artistică organizată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, care promovează noi talente în rândul copiilor și tinerilor cu vârsta cuprinsă între 7 și 18 ani.

Cea de-a zecea ediţie a concursului „Allegria” se desfăşoară exclusiv online, în runde săptămânale, în fiecare miercuri, până pe 1 septembrie 2020, când va avea loc Marea Finală.